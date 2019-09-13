В Иванове подросток на «восьмерке» отправил в травмпункт пятилетнего мальчика

В Ивановской области в пятницу, 13 сентября, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя без прав и пятилетнего пассажира. В селе Подвязновском старая «восьмерка» лоб в лоб врезалась в «Гранту».

За рулем старой «Лады» находился 15-летний подросток. Он поворачивал направо и выехал на встречку, где в «Гранте» ехал 38-летний мужчина с пятигодовалым ребенком.

15-летний «водитель» доставлен в детский травмпункт с травмами головы и ушибами. Пятилетний мальчик из «Гранты», хоть и был пристегнут и находился в детском кресле, тоже пострадал.