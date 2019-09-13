2019-09-13T17:28:37+03:00
Иваново

В Иванове подросток на «восьмерке» отправил в травмпункт пятилетнего мальчика

Школьник без прав протаранил встречную машину
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Ивановской областиФото: УГИБДД по Ивановской области
Изменить размер текста:

В Ивановской области в пятницу, 13 сентября, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя без прав и пятилетнего пассажира. В селе Подвязновском старая «восьмерка» лоб в лоб врезалась в «Гранту».

За рулем старой «Лады» находился 15-летний подросток. Он поворачивал направо и выехал на встречку, где в «Гранте» ехал 38-летний мужчина с пятигодовалым ребенком.

15-летний «водитель» доставлен в детский травмпункт с травмами головы и ушибами. Пятилетний мальчик из «Гранты», хоть и был пристегнут и находился в детском кресле, тоже пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24