2019-09-12T20:38:59+03:00
Иваново

Назад в 90-е: В Ивановской области задержали вооруженного бандита, который пытался развести предпринимателя на миллионы

Злоумышленник убедил жертву, что он передает деньги полиции, чтобы та его крышевала
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина действовал не одинМужчина действовал не одинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Иванове случилась история, достойная лихих девяностых. Бандиты вымогали у предпринимателя деньги, чтобы его якобы крышевала полиция. При задержании изъяли оружие, а уже за решеткой в СИЗО молодчики успели наломать дров…

38-летний житель областного центра и его друг убедили знакомого перевозчика, что ему угрожают какие-то плохие парни. А эти двое могут ему помочь с ними разобраться, потому что у них есть связи в органах. Надо только дать полицейским взятку в миллион рублей, чтобы те поймали злодеев и дальше помогали избегать проблем.

Когда мужчина передавал уже вторую половину суммы, молодчиков ждал сюрприз в виде настоящих правоохранителей. Преступников повязали и поместили под стражу.

Во время обысков у 38-летнего мужчины нашли пистолет Токарева с патронами.

Уже в СИЗО он сам дал взятку начальнику изолятора, чтобы встретиться с другим осужденным и передать ему мобильник.

Сейчас мужчина обвиняется в покушении на мошенничество, даче взятке и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

А вот второй соучастник отделался легко – суд оштрафовал его на 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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