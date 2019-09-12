Червей не было: власти Ярославля проверили качество школьного питания

Недавно в соцсетях разгорелось сразу два скандала, связанных со школьным питанием.

В одной из школ Фрунзенского района дети сфотографировали рыбный суп с червями. В школу приезжала прокуратура, Роспотребнадзор и представители комбината социального питания. Они проверили сырье, из которого сварили первое, но ничего не нашли.

Чуть позже в пабликах появились кадры непривлекательного кофейного напитка. Автор поста утверждал, что это пьет его ребенок в школе. Но и эту информацию не удалось подтвердить.

– Если родители располагают информацией о фактах некачественного питания в школах, мы настоятельно просим сообщать о таких случаях в первую очередь в департамент образования и руководителю образовательного учреждения. Это нужно сделать, чтобы мы могли оперативно отреагировать и выехать с проверкой, — прокомментировала ситуацию начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей департамента образования мэрии города Ярославля Любовь Корсакова.

Еще в мэрии утверждают, что контроль питания осуществляется постоянно. Проверки проводят санитарные врачи и специалисты пищевой лаборатории. Они тестируют продукты на стадии поставок, а потом контролируют процесс приготовления пищи.

В каждой школе есть комиссия, состоящая из ответственного за питание руководителя, заведующего производством и медработника.

Перед раздачей пищу тоже проверяют и записывают в журнал сроки реализации. Контрольные порции хранятся 48 часов. Если школьник будет себя плохо чувствовать, то еду можно проверить снова.

Также регулярно берутся пробы воды и посуды, а работники столовой проходят медосмотр.