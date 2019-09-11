Муж и жена – одна сатана: в Иванове пьяница пырнула супруга его же ножом

Житель Иванова стал свидетелем ну очень необычной семейной разборки. Пара ждала зеленый сигнал светофора у пешеходного перехода, как вдруг женщина вытащила нож из куртки мужчины, воткнула его в ногу суженного и отправилась прочь. Свидетель вызвал скорую для истекающего кровью незнакомца.

Оказалось, 49-летняя женщина так решила проучить своего 42-летнего гражданского супруга. За что – неизвестно. Но в этот день они возвращались с подработки – пара помогает по хозяйству на приусадебных участках.

Полицейские, прибывшие на место преступления, застали женщину в парке неподалеку, когда она стирала кровь с ножа.

- Гражданские супруги ведут антиобщественный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками. Фигурантка ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство, - прокомментировали ситуацию в полиции.

Мужчину доставили в Приволжскую ЦРБ с раной средней трети внутренней поверхности бедра. Что делать с женщиной, решают полицейские