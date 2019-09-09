2019-09-09T18:12:31+03:00
Иваново

В Ивановской области сын чиновника без прав специально сбил полицейского

А потом раскаялся и активно сотрудничал со следствием
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Кинешма/vk.comФото: Кинешма/vk.com
Изменить размер текста:

В Кинешме завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Юноша на иномарке специально сбил полицейского, когда тот сделал ему замечание.

ЧП произошло пятого июля на парковке у «Лиги Гранд». Участковый полиции увидел, что молодой человек агрессивно двигается вблизи пешеходных переходов, на своей иномарке, сделал водителю замечание и попросил предъявить документы. Только вот никаких документов у парня не было, он сбил полицейского в попытке скрыться и несколько метров протащил его за машиной.

- Сотруднику полиции был причинен вред здоровью средней тяжести, - комментируют в ведомстве.

Задержанный парень оказался сыном крупного чиновника. Юноша обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья. Молодой человек раскаялся и полностью признал вину.

Уголовное дело передано в суд

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Рыбинске днём 11 сентября пройдёт проверка системы оповещения населения
В Рыбинске осудят парня, укравшего телефон у своей возрастной собутыльницы
В Ярославской области впервые проводится фестиваль музыкальных оркестров
В Ярославской области введут «Культурный норматив школьника»
«Гнилой» дом для борисоглебских сирот проверят московские следователи
Ярославцу, пытавшемуся откупиться от полиции, грозит восемь лет тюрьмы
Ярославец нашел на улице банковскую карту и прошелся по кафе и магазинам
Приставы забрали у клиники стоматологическое кресло за долги
Ярославские школьники снова будут заступать на Пост №1
Дорожные активисты в шоке от ремонта Республиканской улицы в Ярославле
В Ярославле у трамвая при повороте разъехались колеса
Приставы конфисковали у ярославны 24 бутылки водки
Хотел похвастаться перед подругой своей меткостью – попал на деньги и уголовное дело
На выборах в Ярославской области лидируют единороссы
Ярославские спасатели готовят городские пляжи к зиме
Ничего святого: ярославец украл из подъезда детскую коляску
«Я люблю жизнь»: молодая ярославна вышла в финал конкурса красоты для колясочников
В Ярославской области иномарка сбила лося, а следующий автомобиль наехал на животное
Мэр Ярославля поручил решить проблему очередей за льготными проездными
В Ярославле осудят водителя, который ехал на красный и сбил насмерть пешехода
В мэрии назвали причину появления провала на Республиканской улице Ярославля
По местам боевой славы: ярославские ветераны на теплоходе прибыли в Москву
На выборы в Ярославской области пришли меньше 30 процентов избирателей
В ярославской промзоне взорвался бензовоз
В Ярославле ищут пенсионерку с черной тростью
В Ярославле ночью сгорел катер, в Рыбинске – квартира в многоэтажке
В Рыбинске объявили муниципальную амнистию
В Ярославской области пока проголосовали около 6 процентов избирателей