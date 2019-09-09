В Ивановской области сын чиновника без прав специально сбил полицейского

В Кинешме завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Юноша на иномарке специально сбил полицейского, когда тот сделал ему замечание.

ЧП произошло пятого июля на парковке у «Лиги Гранд». Участковый полиции увидел, что молодой человек агрессивно двигается вблизи пешеходных переходов, на своей иномарке, сделал водителю замечание и попросил предъявить документы. Только вот никаких документов у парня не было, он сбил полицейского в попытке скрыться и несколько метров протащил его за машиной.

- Сотруднику полиции был причинен вред здоровью средней тяжести, - комментируют в ведомстве.

Задержанный парень оказался сыном крупного чиновника. Юноша обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья. Молодой человек раскаялся и полностью признал вину.

Уголовное дело передано в суд