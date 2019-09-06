Повредил наследие: переславец за самострой заплатит 24 миллиона рублей

Гражданин, нанесший вред объекту археологического наследия «Селище (Клещино), Х – ХII вв.» в Переславле-Залесском, обязан возместить причиненный ущерб. Так решил Переславский районный суд, рассматривавший это дело на протяжении полутора лет.

– На территории объекта в пределах земельного участка было проведено самовольное строительство гравийной дороги. Предварительные археологические исследования не проводились. Согласно заключению эксперта, произошло уничтожения части культурного слоя, - рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Судебное решение уже вступило в законную силу.

А сейчас в суде рассматривается уголовное дело о причинении вреда нанесенного данному объекту при строительстве двух жилых домов. Ущерб оценивается в 2,8 миллиона рублей. Кроме того, департамент направил в администрацию Переславля-Залесского и Переславскую межрайонную прокуратуру информацию о наличии на территории Клещина самовольной постройки для принятия мер по демонтажу.

– В рамках проверок обнаружен еще ряд нарушений, – сообщил Александр Филяев. – В ближайшее время мы обратимся в администрацию Переславля-Залесского с предложением о ревизии всех строений и сооружений у Плещеева озера, в зонах охраны объектов культурного наследия, на предмет соответствия их возведения нормативным требованиям. Такая же ревизия будет проведена во всех муниципальных районах.

По фактам выявленных административных нарушений действующего законодательства об объектах культурного наследия департаментом с начала года уже составлено 54 протокола. Сумма штрафов, наложенных по решению суда на собственников памятников культуры, превысила 2 миллиона рублей.