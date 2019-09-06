Блогерка из Иваново стала главной героиней клипа Black Star

Блогерша из Иваново Надежда Серова стала главной героиней клипа Doni feat. Morris «Разбуди меня». В нем Надин (именно под таким псевдонимом она известна своим подписчикам, которых, кстати, два с половиной миллиона) оплакивает репера Doni, который в самом начале клипа оказывается на операционном столе. Когда же врач сообщает девушке, что с ее возлюбленным покончено, она врывается в операционную и воскрешает его своим поцелуем.

«Надин, ты красотка! Постаралась и справилась на ура!» – написал исполнитель в своем instagram.

Между тем, в реальной жизни у Надежды есть муж и сын, с которыми они радуют подписчиков яркими кадрами из своей жизни. Он – фитнес тренер, она – мастер по архитектуре бровей. А вместе они – семья блогеров с многомиллионной аудиторией.

Как призналась сама Надин, она вполне гордится собой.