2019-09-06T17:18:58+03:00
Иваново

Блогерка из Иваново стала главной героиней клипа Black Star

Девушка снялась в клипе Doni feat. Morris «Разбуди меня»
Роман РЫЖИКОВ
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Кадр из клипа Doni feat. Morris «Разбуди меня»/youtube.comКадр из клипа Doni feat. Morris «Разбуди меня»/youtube.com
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Блогерша из Иваново Надежда Серова стала главной героиней клипа Doni feat. Morris «Разбуди меня». В нем Надин (именно под таким псевдонимом она известна своим подписчикам, которых, кстати, два с половиной миллиона) оплакивает репера Doni, который в самом начале клипа оказывается на операционном столе. Когда же врач сообщает девушке, что с ее возлюбленным покончено, она врывается в операционную и воскрешает его своим поцелуем.

doni.blackstardoni.blackstar
doni.blackstar
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«Надин, ты красотка! Постаралась и справилась на ура!» – написал исполнитель в своем instagram.

Между тем, в реальной жизни у Надежды есть муж и сын, с которыми они радуют подписчиков яркими кадрами из своей жизни. Он – фитнес тренер, она – мастер по архитектуре бровей. А вместе они – семья блогеров с многомиллионной аудиторией.

Как призналась сама Надин, она вполне гордится собой.

Doni feat. Morris - Разбуди меня (Премьера клипа, 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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