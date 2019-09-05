В Ивановской области грузовик протаранил автобус с людьми. Десять человек пострадало
ДТП произошло на дороге Иваново-Нижний Новгород
Фото: ГУ МЧС по Ивановской области
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В Ивановской области произошло жуткое ДТП. В автобус, на борту которого находилось 22 пассажира, влетел грузовик. Лобовое столкновение произошло в трех километрах от Палеха около 19 часов на дороге Иваново-Нижний Новгород. Водитель МАЗа пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ПАЗом, который ехал из Иваново в Палех.
В аварии пострадало десять человек, среди которых есть десятилетний ребенок. На месте работали две бригады спасателей, медики и сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU