2019-09-05T21:42:03+03:00
Иваново

В Ивановской области грузовик протаранил автобус с людьми. Десять человек пострадало

ДТП произошло на дороге Иваново-Нижний Новгород
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ГУ МЧС по Ивановской областиФото: ГУ МЧС по Ивановской области
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В Ивановской области произошло жуткое ДТП. В автобус, на борту которого находилось 22 пассажира, влетел грузовик. Лобовое столкновение произошло в трех километрах от Палеха около 19 часов на дороге Иваново-Нижний Новгород. Водитель МАЗа пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ПАЗом, который ехал из Иваново в Палех.

В аварии пострадало десять человек, среди которых есть десятилетний ребенок. На месте работали две бригады спасателей, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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