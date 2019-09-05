Брокеры-аферисты развели 74-летнюю пенсионерку из Костромы на два миллиона рублей

В Костроме начинающая 74-летняя брокерша потеряла больше двух миллионов рублей. Пенсионерка, располагая накоплениями и желая их приумножить, еще в апреле оставила заявку на сайте брокерских торгов. Ей позвонил агент и рассказал, как дистанционно установить программу игры на бирже. А потом консультировал женщину, куда вложить деньги. Женщина все делала по инструкции. В итоге ее капитал вырос до 8 миллионов. Счастливая костромичка решила снять наличные, но тут ее и подстерегало разочарование. Консультант сказал, что ей нужно заплатить налог в размере миллиона рублей. Такой суммы у женщины не было. А броке после этого перестал выходить на связь. Тогда-то пенсионерка и обратилась за помощью в полицию.

- В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленников, - сообщили в УМВД России по Костромской области.

В полиции еще раз напомнили жителям региона, чтобы они были бдительны и не доверяли звонкам и смс-сообщениям, поступающим с неизвестных номеров, не вступали в переговоры с собеседниками, представляющимися сотрудниками кредитных учреждений, не сообщать никому данные своих банковских карт и коды доступа к ним. Во всех подозрительных ситуациях обращайтесь в полицию.