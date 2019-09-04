2019-09-04T19:26:32+03:00
Иваново

В Кинешме женщина избила одноклассницу дочери за прошлогодний конфликт

Девочка в больнице с сотрясением
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: 168часовФото: 168часов
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Скандал, как говорится, на всю Ивановскую. В Кинешме взрослая женщина избила подростка. Да так, что девочка оказалась на больничной койке с сотрясением. Видео с издевательствами над ребенком выложили в сеть. Оказалось, так мать местной школьницы решила отомстить за конфликт, который возник между детьми аж год назад.

Все произошло 3 августа, но широкую огласку получило благодаря публикации в 168часов. Наши коллеги связались с отцом пострадавшей.

-На Дашу напала не только эта женщина, но и ее муж. – заявил мужчина.

Все произошло возле кинешемской центральной районной больницы.

-Там камера есть, почему охранник не вызвал наряд росгвардии? Девочка стойкая, только не понятно зачем она с ними разговаривает, вызвала бы полицию и все! – задаются вопросом кинешемцы.

По словам подростков, они сами вызвали полицию, но к ним так никто и не приехал. Пришлось самим идти в отделение.

Полиция, между тем, возбудила проверку, к которой подключилась и уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская.

Что именно произошло между девочками, и почему женщина пошла на такой шаг, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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