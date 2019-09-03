2019-09-03T17:38:03+03:00
Иваново

История неуспеха: талантливый автослесарь помогал бандитам угонять иномарки, хотя мог зарабатывать огромные деньги

В Ивановской области осудили парня, который взламывал сигнализации и прятал машины
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Парень мог бы зарабатывать хорошие деньги, но теперь его ждет колонияПарень мог бы зарабатывать хорошие деньги, но теперь его ждет колонияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

История этого парня могла закончиться куда успешнее, если бы он не пошел по кривой дорожке. 28-летний автослесарь из Шуи выбрал криминальный путь, вместо того, чтобы направить свой талант в нужное русло. Парень помогал бандитам угонять дорогостоящие иномарки и как орешки щелкал навороченные системы безопасности.

В 2017 году в бокс, который он снимал для ремонта машин, его знакомые пригнали «Мерседес» и «Хендай Санта фе». Молодые люди предложили слесарю награду, если он спрячет машины у себя, а заодно блокирует систему передачи тревожных сообщений, которой были оборудованы обе иномарки. Парень со своей задачей справился, а преступники срубили куш: больше пяти миллионов рублей.

В итоге, всю преступную группу задержали. Угонщиков посадили, а парень получил срок за пособничество. Ближайшие два года он проведет за решеткой. А ведь мог использовать свой талант и подняться вполне законным путем

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24