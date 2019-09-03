История неуспеха: талантливый автослесарь помогал бандитам угонять иномарки, хотя мог зарабатывать огромные деньги

История этого парня могла закончиться куда успешнее, если бы он не пошел по кривой дорожке. 28-летний автослесарь из Шуи выбрал криминальный путь, вместо того, чтобы направить свой талант в нужное русло. Парень помогал бандитам угонять дорогостоящие иномарки и как орешки щелкал навороченные системы безопасности.

В 2017 году в бокс, который он снимал для ремонта машин, его знакомые пригнали «Мерседес» и «Хендай Санта фе». Молодые люди предложили слесарю награду, если он спрячет машины у себя, а заодно блокирует систему передачи тревожных сообщений, которой были оборудованы обе иномарки. Парень со своей задачей справился, а преступники срубили куш: больше пяти миллионов рублей.

В итоге, всю преступную группу задержали. Угонщиков посадили, а парень получил срок за пособничество. Ближайшие два года он проведет за решеткой. А ведь мог использовать свой талант и подняться вполне законным путем