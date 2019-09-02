2019-09-02T18:16:37+03:00
Иваново

В Ивановской области лесовоз разрушил деревянный мост и чуть не ушел под воду

Низководный мост у деревни Новой теперь нуждается в капитальном ремонте
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ИвтелерадиоФото: Ивтелерадио
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В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области произошло ЧП. У деревни Новая лесовоз разрушил низководный мост через реку Нерль. Деревянная переправа не выдержала веса груженой машины и разрушилась в тот момент, когда грузовик уже заехал на мост полностью.

К счастью, обошлось без жертв. А вот мосту необходим капитальный ремонт. Кстати, уже не первый. Дело в том, что переправу ежегодно затапливает половодье. В последний раз деревянную конструкцию ремонтировали в 2013 году, сообщает Ивтелерадио.

В районной администрации уже нашли виноватого. Им оказался водитель лесовоза, который, якобы, проигнорировал запрещающие знаки и въехал на мост на многотонной машине. Департамент дорожного хозяйства «предложил» ему ремонтировать мост за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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