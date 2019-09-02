2019-09-02T15:51:01+03:00
Общество

Ярославцы выступили против строительства новой дороги в Брагино

Люди не хотят, чтобы их зеленую зону закатали в асфальт
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Через несколько лет вместо этой зеленой зоны с тропинками может появиться дорога. Но местные жители этого не хотят.Через несколько лет вместо этой зеленой зоны с тропинками может появиться дорога. Но местные жители этого не хотят.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле вовсю идет строительство нового участка улицы Паниначетырехполосная дорога протяженностью 717 метров свяжет Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе. Автомобилисты ждут ее с нетерпением и рассчитывают, что в дальнейшем улицу продлят и в другом направлении – от Труфанова до Громова. Пока этот отрезок только в планах.

- Необходимость строительства данного участка связана с обеспечением доступа к существующей застройке, а также для разгрузки транспортного потока, движущегося через перекресток улицы Труфанова с проспектом Дзержинского, - поддерживают водителей в мэрии.

Правда, у этой стройки есть и обратная сторона. Жители домов, которые расположены рядом с планируемой дорогой, выступили резко против таких планов.

- Сейчас у нас здесь зеленая пешеходная зона, тишина и умиротворение. Жить рядом с дорогой нам совсем не хочется. Я работаю на проспекте Октября и представляю, какие могут быть последствия – шум и вонь целый день, подоконники черные от выхлопов машин! – возмущается местная жительница Светлана Посельская.

Еще одно обстоятельство, из-за которого переживают местные жители – это то, что недалеко от предполагаемого места строительства дороги находятся два детских сада, школы, библиотеки, поликлиники, магазины. Здесь постоянно ходят пожилые люди, бегают дети.

- Мы опасаемся, что при появлении здесь машин, это место станет зоной концентрации ДТП с пешеходами, - расстраиваются местные.

Некоторое время назад автомобилисты уже попытались проложить здесь себе маршрут - ездили прямо по пешеходной дорожке. Жители были крайне возмущены и добились, чтобы местная администрация установила запрещающий проезд знак. После этого нарушений стало гораздо меньше.

- А теперь у нас хотят половину зеленой зоны отрезать? Почему интересы водителей ставят выше наших? Так ведь можно весь город закатать в асфальт, только приятно ли будет нам жить в таком месте? - вопрошает живущая на улице Панина пенсионерка Зоя Комарова.

В мэрии сообщили, что строительство дороги запланировано на 2023 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Правда, к этому времени еще надо скорректировать проектную документацию, так как разработана она была еще в 2013 году, с того времени изменился ряд нормативных требований и регламентов.

Жителям, которые выступают против строительства дороги, чиновники порекомендовали написать соответствующее обращение в мэрию. Его пообещали рассмотреть. Благо, что время для этого еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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