К октябрю в Ярославле построят новый участок на улице Панина

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-29T15:09:18+03:00

Участок улицы Панина в Ярославле должны достроить в октябре. Фото: Мэрия Ярославля

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К 10 октября в Ярославле должны построить новый участок улицы Панина. Четырехполосная дорога протяженностью 717 метров свяжет Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе. Он строится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

28 августа на объект выехали с проверкой представители мэрии. — Работы идут в соответствии с графиком. Подрядчик даже заверил, что закончит строительство раньше установленного контрактом срока. Данная магистраль входит в национальный проект, — рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Сейчас подрядчик выполняет работы по формированию «дорожной подушки». Вдоль проезжей части обустроят тротуары, парковки и остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU