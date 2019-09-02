2019-09-02T12:44:07+03:00
Кострома

Учебный год в Костромской области начался с Урока Победы

За школьные парты в регионе сели 73 тысячи детей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Учебный год в Костромской области начался с Урока Победы.Учебный год в Костромской области начался с Урока Победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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2 сентября в костромских школах, гимназиях и лицеях начался новый учебный год. В День знаний за парты село 73 тысяч школьников области. Из них около 8 тысяч – первоклашки.

Как сообщили в региональной администрации, на данный момент все образовательные организации Костромской области прошли приемку межведомственных комиссий. В 27 школах за лето отремонтировали крыши, в 14 – спортивные залы и спортивные площадки, в четырех школах Нерехтского района появились новые многофункциональные спортивные площадки. В Костроме в текущем году капитально отремонтировано 8 школ, лицеев и гимназий, здесь заменены кровли и обновлены фасады зданий. Это самый большой объём капремонтов на объектах образования за последние годы. По традиции, утром прошли школьные линейки. Педагоги, родители, представители областной и городской администраций поздравили ребят и сказали слова напутствия. Первым уроком, с которого начался учебный год стал «Урок Победы». Тема выбрана не случайно – в 2020 году мы отпразднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, этот год объявлен в России Годом памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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