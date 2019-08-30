2019-08-30T19:25:16+03:00
Общество

Девочка из Ярославской области покорила жюри европейского конкурса красоты песней о России

Теперь Кристина Орлянская представит нашу страну на мировом уровне
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Кристину Орлянскую из рыбинска признали самой красивой девочкой Европы. Фото: из личного архива семьи.Кристину Орлянскую из рыбинска признали самой красивой девочкой Европы. Фото: из личного архива семьи.
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10-летняя Кристина Орлянская из Рыбинска стала победительницей престижного конкурса красоты и таланта «Miss European Beauty 2019», который с 7 по 14 августа проходил в Македонии. Девочка завоевала корону в категории TEEN.

Помимо традиционных дефиле в нарядах участницам пришлось показать жюри и творческий номер.

- У Кристины это было вокальное выступление. Она спела песню о России, - рассказала мама юной красотки Оксана Орлянская.

Кристина попала на конкурс после того, как прошла региональный и общероссийский этапы. На российском конкурсе она завоевала титул второй вице-мисс. На этом этапе председателем жюри был самый известный кутюрье России Вячеслав Зайцев.

- Кристине нравятся конкурсы красоты, атмосфера, которая там царит. Она учится красиво ходить, держать осанку, узнавать и пробовать что-то новое. Участие в них - это ее желание. Заставлять дочь через силу я бы, конечно, не стала. Кроме того, вопреки расхожему мнению о закулисных интригах, которые якобы непременно сопровождают такие мероприятия, на конкурсе «Miss European Beauty 2019» царила очень теплая, дружественная обстановка. Все участницы переживали друг за друга и искренне желали друг другу успеха, - рассказала мама победительницы.

Оксана говорит, что Кристина своей победой гордится, но не зазнается. Корона, завоеванная в Македонии, стала пропуском на мировой уровень. Теперь юная жительница Рыбинска будет представлять Россию в конкурсе «Мировая Красавица 2019/Miss World Beauty 2019», который пройдет 1 декабря в Москве.

Теперь юная красотка из Ярославской области представит Россию на мировом уровне. Фото: из личного архива семьи.

Теперь юная красотка из Ярославской области представит Россию на мировом уровне. Фото: из личного архива семьи.

- Мы уже придумываем наряды, в которых дочка будет выходить на сцену. Продумываем творческую часть. Возможно, в этот раз откажемся от вокала, поэкспериментируем с чем-то еще, - поделилась Оксана Орлянская.

Конечно, на победу юная красавица надеется, но, говорит, что и в случае проигрыша, не сильно расстроится. Воспримет это как хороший опыт и отправную точку для дальнейшего самосовершенствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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