2019-08-30T18:54:28+03:00
Кострома

Под Костромой пассажир такси в упор расстрелял водителя и угнал его машину

27-летний парень не хотел платить за проезд
Роман РЫЖИКОВ
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УБийце грозит до 15 летУБийце грозит до 15 летФото: Михаил ФРОЛОВ
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В суд передано дело 27-летнего жителя Костромской области, который обвиняется в жестоком убийстве таксиста. В октябре прошлого года мужчина расстрелял водителя из ружья, чтобы не оплачивать поездку.

21 октября 2018 года житель Межевского района вызвал такси из Мантурово в поселок Советский. Приехав домой, он взял охотничье ружье и патроны. Таксисту он сказал, что нужно съездить и снять деньги с карты. Вместе они поехал в Георгиевское, но до места так и не доехали: мужчина трижды выстрелил в упор в водителя, выволок его на обочину и спрятал. Вернувшись, он сел в машину и уехал с места преступления. Ружье и патронаж убийца спрятал в сарае. Через несколько часов его задержали.

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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