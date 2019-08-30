Под Костромой пассажир такси в упор расстрелял водителя и угнал его машину

В суд передано дело 27-летнего жителя Костромской области, который обвиняется в жестоком убийстве таксиста. В октябре прошлого года мужчина расстрелял водителя из ружья, чтобы не оплачивать поездку.

21 октября 2018 года житель Межевского района вызвал такси из Мантурово в поселок Советский. Приехав домой, он взял охотничье ружье и патроны. Таксисту он сказал, что нужно съездить и снять деньги с карты. Вместе они поехал в Георгиевское, но до места так и не доехали: мужчина трижды выстрелил в упор в водителя, выволок его на обочину и спрятал. Вернувшись, он сел в машину и уехал с места преступления. Ружье и патронаж убийца спрятал в сарае. Через несколько часов его задержали.

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы