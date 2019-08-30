2019-08-30T18:38:00+03:00
Иваново

Обгон по встречке: В Иванове в автокатастрофе погиб молодой парень

Водитель иномарки отделался ссадинами
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД по Ивановской областиФото: УМВД по Ивановской области
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В Ивановской области в жуткой аварии погиб молодой парень – пассажир «Тойоты Чайзер» под управлением 20-летнего водителя. Он пошел на обгон по встречной, в то время как с крайнего левого ряда совершала поворот 37-летняя местная жительница на «Ладе XRAY». От удара японскую иномарку отбросило в стоящее рядом дерево. Машина задела ограждение, кусок которого отлетел в припаркованную «Митсубиши».

В результате аварии водитель отделался легкими ссадинами и ушибами, а вот его приятель погиб на месте.

Фото: УМВД по Ивановской области

Фото: УМВД по Ивановской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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