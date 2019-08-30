Новые возможности от «Ростелекома»

На встрече с директором филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Романом Русских журналистам рассказали о том, какие возможности открывают новые услуги компании: система видеонаблюдения и приложение Wink.

Не можете жить без телевидения? Цифровая площадка «Ростелекома» Wink позволит смотреть телеканалы в прямом эфире или скачивать понравившиеся фильмы на любых устройствах: компьютерах, смартфонах, планшетах, телевизорах со Smart TV. Новое приложение позволяет управлять просмотром – перематывать, ставить на паузу, покупать или брать в аренду понравившееся фильмы, просматривать передачи из архива и скачивать фильмы в память вашего гаджета, чтобы вернуться к ним позже. Причем к одному аккаунту возможно привязать до пяти устройств, и если, например, вы начали смотреть фильм по телевизору или на компьютере, но вам срочно необходимо уйти, продолжить вы сможете уже на телефоне.

Если не хотите, чтобы дети чересчур увлекались сериалами, функция «родительский контроль» поможет ограничивать время просмотра и не позволит приобретать фильмы.

«Wink – это отличная возможность смотреть фильмы и сериалы без рекламы в одном приложении везде, где есть доступ в интернет. А если вам предстоит долгая дорога или перелет, скачивайте фильмы заранее и смотрите их офлайн. Особенно выгодно это решение абонентам сотовой связи от «Ростелекома»: для них трафик Wink не ограничен», - сказал Роман Русских.

Уже более двадцати тысяч ярославцев установили приложение Wink на своих устройствах. Ежемесячно его скачивают полторы тысячи человек. Чаще всего его устанавливают на «умные» телевизоры Samsung: более восьми тысяч раз. На втором месте по популярности мобильные устройства под управлением OC Android: четыре с половиной тысячи установок. Третью позицию занимает Smart TV LG с показателем три тысячи инсталляций.

Оценить достоинства «Видеонаблюдения» успели более чем 900 ярославцев. Сервисом, в первую очередь, пользуются люди, которым важно знать – всё ли в порядке дома. Например, родители с работы могут присмотреть за детьми после школы, или приглядывать за няней, узнать, что у пожилых родственников все хорошо. Для работы камеры нужно подключение к сети интернет и электричество. Есть оборудование для квартиры и для установки на улице, поэтому присматривать можно и за парковкой или участком. Кстати, домашняя камера позволяет обмениваться голосовыми сообщениями (Push-to-talk).

Отслеживать видеопоток можно как онлайн, так и в записи, на компьютере или на телефоне в специальном приложении в любой точке мира, где есть интернет.