2019-08-29T13:24:41+03:00
Здоровье

Четыре жидкости, через которые можно подхватить ВИЧ

Специалисты акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» рассказали ярославцам правду об опасной болезни
Екатерина РЯБЦЕВА
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Чтобы ВИЧ-инфицированный человек заразил другого, его кровь в достаточном количестве должна попасть непосредственно в кровоток - открытую рануЧтобы ВИЧ-инфицированный человек заразил другого, его кровь в достаточном количестве должна попасть непосредственно в кровоток - открытую рануФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Известно, что ВИЧ передается при незащищенном половом контакте, при употреблении инъекционных наркотиков и от ВИЧ-положительной мамы к ребенку. Сейчас половой путь передачи ВИЧ – самый распространенный. Около 80% ВИЧ-инфицированных заразились именно при незащищенных половых контактах.

Есть небольшая вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией в тату-салонах, но это при условии, что мастер будет многократно использовать уже открытую банку с краской, куда недавно опускалась игла тату машинки, контактирующая с кровью инфицированного человека.

Другие способы передачи инфекции маловероятны, так как ВИЧ попадает в организм через четыре жидкости: сперму, вагинальный секрет, кровь (которая в достаточном количестве должна попасть непосредственно в кровоток человека, как бывает при употреблении инъекционных наркотиков), и с молоком матери.

– Да, ВИЧ-положительные мамы не кормят детей грудным молоком. Но если они во время беременности принимали специальные препараты и выполняли рекомендации врачей, то у них есть все шансы родить здорового малыша. Сейчас только 1% ВИЧ-положительных матерей передают своим детям заболевание, и то только потому, что не знали о своем ВИЧ-статусе и не принимали препараты, – рассказала пресс-секретарь Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» Инна Винницкая.

Все остальное – дремучие мифы, которые по словам врачей, рассказывают нечестные ВИЧ-инфицированные люди своим партнерам и ВИЧ-диссиденты, вообще отрицающие существование ВИЧ.

Так что заразиться ВИЧ-инфекцией в кабинете стоматолога и в маникюрном салоне невозможно. ВИЧ не живет во внешней среде и погибает на воздухе в течение минуты.

Через бытовые контакты ВИЧ тоже не передается. Через поцелуи, объятия, общую посуду и белье вы не заразитесь.

Кстати, вирус в незначительном количестве содержатся и в поту, и в слюне человека, но, чтобы заразиться через пот, нужно долго купаться в бассейне из пота, а слюны нужно выпить 5 литров. Как вы себе это представляете?

Репортаж с акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Ярославле читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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