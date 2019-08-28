Корреспондент КП-Ярославль постояла в очереди с ярославцами, чтобы сдать экспресс-тест на ВИЧ

Идея сдать кровь пришла внезапно и ситуационно: в Ярославль в рамках акции по бесплатному анонимному тестированию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» приехал специальный автомобиль. Он припарковался на Свободе у ТЮЗа, и добежать до него с работы было вопросом десяти минут.

До этого момента я делала тест один раз в обязательном порядке в родильном доме, и только через пару лет пришла осознанность и ответственность за себя и ребенка. Я углублялась в тему несколько раз, но взять руки в ноги и дойти до лаборатории так и не получалось.

Все мы думаем, что в группе риска только тот, у кого много непроверенных половых партнеров или кто употребляет инъекционные наркотики. Эти люди, конечно, имеют больше шансов оказаться ВИЧ-инфицированными, но все мы ходим в парикмахерскую, лечим зубы, делаем татуировки и пирсинг, ухаживаем за ногтями в маникюрных салонах или на кухне у подружек. А кто приходил к твоей подружке за маникюром до тебя? И так ли эффективен этот спрей для дезинфекции, которым она так ловко один раз обработала маникюрные ножницы?

Короче, я задумалась и решилась.

Процедура быстрая и простая. Самое сложное, выстоять длинную шумную очередь, где, равно как и в любых местах с очередями, начинаются склоки и суматоха, вечная тема «кто за кем», и ни одной, даже случайно брошенной фразы, по какому поводу мы здесь сегодня собрались.

Результат теста можно получить через 10 минутФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Народ разношерстный. В основном, это женщины 35-50 лет. Шумные, веселые, обсуждающие дела на работе, погоду и брызгающихся в фонтанах детей. Рядом компания студенток. Они говорят про пары, летние каникулы и, похоже, учатся на врачей. Разбавляют толпу редкие мужчины. Кто-то одет в костюм, а кто-то совершенно маргинального вида. Вторые, скорее всего, просто проходили мимо и заинтересовались столпотворением и ярким брендированным авто. Кстати, с нескольких сторон машину окружили подростки. Они любопытно заглядывали в окна, но так и не решились примкнуть к толпе. И правильно сделали, ведь результат они смогли бы узнать только в присутствии родителей.

Когда подошла очередь, я ловко забралась в машину и подставила руку. Думала, что кровь будут брать из вены, но нет – давай пальчик.

На взятую кровь капают тест-системуФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Когда материал взяли, на него капают тест-систему. Дальше выделяется иммунный ответ. Это еще не диагноз, а маленький тревожный звоночек для того, чтобы проверить себя основательно. Если на табло теста появится положительное значение, то человеку дадут направление в областной Центр СПИД, и уже там начнется поэтапная проверка крови.

Во время процедуры консультант-психолог рассказала, почему важно это делать, и какая есть профилактика ВИЧ-инфицирования.

Первое и основное, что транслируют организаторы акции – сохраняй верность своему партнеру и не допускай случайных половых связей. Всегда пользуйся барьерными контрацептивами и вытирайся только своим полотенцем. И да, зубы тоже желательно чистить личной зубной щеткой. Но это и так всем понятно. Естественно, не употребляй наркотики. Не делай маникюр, татуировки и пирсинг в непроверенных местах, и конечно же, регулярно сдавай тест на ВИЧ-инфекцию.

Еще мне рассказали про серонегативное окно. Это период с момента заражения до появления антител. Продолжается оно, как правило, от двух недель до трех месяцев. Так что вирус может попасть в организм, но какое-то время экспресс-текст еще будет отрицательным.

Как только я сдала кровь, мне присвоили номерок, а через 10 минут сказали результат. Я не ВИЧ-инфицирована.