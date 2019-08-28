2019-08-28T15:43:30+03:00
Кострома

Костромич стал победителем международного чемпионата WorldSkills

Ювелир Александр Емелин покорил жюри красивой золотую брошью
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Костромич стал победителем международного чемпионата WorldSkills. Фото: с сайте администрации Костромской области.Костромич стал победителем международного чемпионата WorldSkills. Фото: с сайте администрации Костромской области.
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Костромич Александр Емелин стал победителем международного чемпионата WorldSkills. Он взял золото в компетенции «Ювелирное дело». Александр – выпускник Красносельского филиала Московской государственной художественно-промышленной академия им. Строганова, сейчас работает лаборантом в родном училище.

Молодой специалист завоевал золото, оставив позади 15 конкурентов из Китая, Индии, Кореи, Бразилии, Австралии и других стран. На суд жюри он представил золотую брошь, которую изготовил на чемпионате. С победой молодого человека и его тренера Николая Шаронова лично поздравил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

- Хорошее достижение! Очень приятно, что Костромская земля готовит очень профессиональные кадры, причем в отрасли, где помимо рук должно быть особое восприятие предмета, окружающего мира, природы, - отметил глава региона.

Как отметил тренер Александра Николай Шаронов, Кострома является ювелирной столицей России, поэтому особенно приятно, что первым в этом направлении стал именно уроженец региона.

- Хочется, чтобы многие молодые ребята и девушки захотели повторить успех Александра и прославили костромскую землю, - сказал он.

А сам победитель просто поблагодарил всех, кто помогал ему готовиться к чемпионату и всех, кто поздравил его с победой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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