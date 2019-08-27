2019-08-27T17:37:22+03:00
Иваново

Пропавшего в Иванове парня убили из-за долгов

За сутки следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела об убийстве
Роман РЫЖИКОВ
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Один убийца сдался в полицию, другого нашли правоохранителиОдин убийца сдался в полицию, другого нашли правоохранителиФото: Иван ВИСЛОВ
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СУ СКР по Ивановской области за сутки возбудил сразу два уголовных дела об убийстве. Одно из них – по факту гибели 27-летнего жителя Иванова, считавшегося без вести пропавшим.

Поиски молодого человека закончились, когда в полицию сдался его убийца. 24 августа 30-летний знакомый пропавшего сдался правоохранителям, написав явку с повинной. Оказалось, молодой человек задолжал мужчине крупную суму денег. Убийца показал, где находится тело…

Другое убийство – пьяная ссора. 59-летний мужчина зарезал 52-летнего собутыльника. Тело убитого нашли в квартире по месту жительства 23 августа. Подозреваемый задержан

ИСТОЧНИК KP.RU

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