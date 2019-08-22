2019-08-22T16:56:31+03:00
Кострома

В костромском заказнике выпустили медведицу, которую нашли весной в Шарьинском районе

В Тверской области мишку откормили до 40 килограммов и отправили в родные леса
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мишке надели ошейник с датчиком спутникового наблюдения/ФОТО: Анастасия ФишерМишке надели ошейник с датчиком спутникового наблюдения/ФОТО: Анастасия Фишер
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В Сумароковском природном заказнике выпустили на волю юную медведицу.

Косолапую нашли весной в Шарьинском районе. Что случилось с малышкой – неизвестно.

Потом животное передали в руки специалистов Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там медведица окрепла и набрала 40 килограммов.

Вскоре пришло время возвращаться домой.

– В Сумароковском заказнике хорошая кормовая база, мало других медведей, запрещена охота, территория под наблюдением – то есть много важных составляющих, которые существенно повышают шансы этого косолапого на выживание и благополучную зимовку, – рассказала Анастасия Фишер в Фейсбуке.

Проводить на волю медведицу приехали сотрудники департамента природных ресурсов Костромской области, Сумароковского природного заказника и заповедника «Кологривский лес».

Перед выпуском животное усыпили, чтобы безопасно надеть ошейник с датчиком спутникового наблюдения. В течение года ученые будет отслеживать поведение и передвижение косолапой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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