В костромском заказнике выпустили медведицу, которую нашли весной в Шарьинском районе
В Сумароковском природном заказнике выпустили на волю юную медведицу.
Косолапую нашли весной в Шарьинском районе. Что случилось с малышкой – неизвестно.
Потом животное передали в руки специалистов Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там медведица окрепла и набрала 40 килограммов.
Вскоре пришло время возвращаться домой.
– В Сумароковском заказнике хорошая кормовая база, мало других медведей, запрещена охота, территория под наблюдением – то есть много важных составляющих, которые существенно повышают шансы этого косолапого на выживание и благополучную зимовку, – рассказала Анастасия Фишер в Фейсбуке.
Проводить на волю медведицу приехали сотрудники департамента природных ресурсов Костромской области, Сумароковского природного заказника и заповедника «Кологривский лес».
Перед выпуском животное усыпили, чтобы безопасно надеть ошейник с датчиком спутникового наблюдения. В течение года ученые будет отслеживать поведение и передвижение косолапой.
ИСТОЧНИК KP.RU