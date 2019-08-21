В Костроме задержали очередного любителя запрещенных веществ

Костромские полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который получал посылку с наркотиками в тайнике-закладке. В свертке было 25 граммов гашиша.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что употребляет запрещенные вещества уже несколько лет, а вот искать закладки стал относительно недавно. Почти сразу его вычислили полицейские.

– В отношении наркопотребителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 228 УК РФ, – прокомментировали в ведомстве.