В Ярославле по инициативе Дмитрия Миронова создается уникальная экоаналитическая лаборатория

В Ярославле при контроле регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования завершен первый этап создания уникальной современной экоаналитической лаборатории, которая будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды на самом высоком уровне. В настоящее время в стране подобная есть только в столице.

Проект, стоимость которого 78 миллионов рублей, реализуется за счет средств, предоставляемых региону в рамках межбюджетного трансферта по соглашению между правительствами Москвы и Ярославской области.

Вчера, 19 августа, ход работ проинспектировала комиссия во главе с заместителем председателя правительства области Романом Колесовым.

– Создание лаборатории как мощного экоаналитического инструмента для усиления эконадзора в регионе – один из проектов, разработанных вместе с экспертами в рамках формирования концепции новой экологической политики, – этот процесс был запущен по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – сказал Роман Колесов. – Запуск этого объекта позволит выйти на более высокий уровень контроля за состоянием водоисточников, воздуха, почвы, полигонов, за качеством очистки стоков, промышленных выбросов.

В настоящий момент завершена реконструкция здания в проезде Шавырина, где разместится лаборатория. Сделаны коммуникации и освещение, начались монтаж вентиляционной системы и внутренние отделочные работы. Параллельно идет закупка оборудования, установку которого планируют начать в сентябре.

В состав лаборатории войдет аналитический комплекс на основе атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой, который позволит исследовать воды разного происхождения, почвы, отходы, атмосферный воздух, промышленные выбросы, а также проводить исследования на наличие тяжелых металлов.

Стационарный пункт будет оснащен и жидкостным хроматографом «Люмахром». Этот уникальный прибор позволит определять в атмосферном воздухе, промышленных выбросах и почвах вещество 1-го класса опасности, канцероген, вызывающий раковые заболевания, – бензопирен.

Будут в распоряжении комплекса и газовые хроматографы – приборы необходимы для отбора проб промышленных выбросов, атмосферного воздуха, природных и сточных вод, почв, отходов на значительный перечень химических показателей.

Кроме того, лабораторию оснастят анализатором ртути. Это еще один уникальный портативный прибор, с помощью которого возможно определение загрязнения на месте: он фиксирует содержание ртути в атмосферном воздухе, природных, питьевых, минеральных и сточных водах, почвах, грунтах, донных отложениях, глине.

Кроме стационарного пункта в проект входят две мобильные лаборатории, а также автоматический пост мониторинга атмосферного воздуха. Передвижные модули будут оснащены приборами экспресс-анализа, что позволит фиксировать нарушения непосредственно на месте происшествия, например, выявить загрязнение водного объекта нефтепродуктами или увидеть содержание сероводорода в воздухе. Это даст возможность более оперативно и качественно реагировать на различные нарушения природоохранного законодательства и контролировать состояние окружающей среды региона в целом.