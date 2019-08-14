Майолика – женское дело!

Ярославская фирма «Мастерская майолики Павловой и Шепелева» пригласила обучаться учеников, которые хотят стать мастерами, обретя себя в искусстве. И готова платить за это.

На обучение с возможностью последующего трудоустройства приглашают всех – без ограничения возраста. Но – на конкурсной основе. Так, как это бывает при приеме в художественную школу.

Мы решили спросить директора компании Евгения Шепелева, почему было принято такое решение.

Мастера, прошедшие обучение, смогут продолжать и развивать традиции так, чтобы продукция мастерской была уникальной, честной, красивой

- Евгений Вячеславович, отчего возникла такая потребность в новых кадрах? Ведь ваша компания широко известна! У вас есть и частные, и корпоративные, и правительственные заказы…

- Все просто: нам нужно работать. Много, интересно, увлеченно и выгодно. У нас втрое больше заказов, чем мы можем выполнить. Но нам нужны такие мастера, которые сумеют это делать. А сумеет тот, кто научится мастерству. Мы готовы потратить на это свое время и деньги – будем платить стипендию и зарплату за выполненную работу.

«Мастерская майолики Павловой и Шепелёва» известна за счет того, что у нас есть свой стиль. Поясню: например, свой уникальный стиль есть у Гжели, Жостово или Палеха. Это абсолютно разные техники искусства, но каждая из них – узнаваема. Наша продукция сопоставима с этим, поскольку за 27 лет существования мы выработали свой стиль высокохудожественных изделий из керамики в технике майолики, фарфоровой скульптуры и посуды. Их уникальность и узнаваемость подтверждают не только коллекционеры, но и эксперты, Российская академия художеств. Они внимательно следят за нашей работой, оценивают ее. Поэтому нам нужны сотрудники, которые смогут впитать в себя дух, стилистику ярославской майолики. Только такие мастера, прошедшие обучение у нас, смогут продолжать и развивать традиции так, чтобы продукция нашей мастерской была уникальной, честной, красивой.

В общем, суть наших ожиданий от будущих коллег – творчество на основе устоявшейся традиции. И – в приемлемых для нее рамках.

Мастерская майолики Павловой и Шепелёва» известна за счет того, что у нас есть свой стиль.

- Вы имеете в виду, что ваша мастерская майолики – это своего рода Школа?

- По большому счету, так и есть. Ради этого мы и работали много лет, на этом мы держимся.

- Как вы раньше набирали сотрудников?

- Кстати, правильное слово – «сотрудники». Мы действительно трудимся вместе!

Когда мы начинали в 1992 году, была другая ситуация. Все вокруг рушилось, останавливались предприятия. К нам приходили люди с промышленных предприятий, из погибающих государственных организаций. У большинства из них был жизненный опыт, который говорил: во-первых, ты должен научиться правильно выполнять свою работу; во-вторых – работать по четкому графику. Была жизненная установка: к успеху нужно идти ступень за ступенью, обучаясь и работая. Многие овладели мастерством. Но прошло почти 30 лет, и люди уходят просто по возрасту.

- А что новое поколение?

- Мы постоянно набираем людей, но… К сожалению, у большинства молодежи сейчас другие приоритеты. Слишком упрощенные. Люди приходят зарабатывать. Не учиться, не овладевать мастерством, а сразу – зарабатывать. Но в нашем деле так не бывает, это невозможно. Сначала нужно понять, что и как ты делаешь, воспринять наш стиль и овладеть секретами мастерства. А это вопрос не дней, а месяцев и даже лет. Если человек этого не понимает, то разочаровывается и он, и мы. Происходит расставание.

На обучение с возможностью последующего трудоустройства приглашают всех – без ограничения возраста

- Вы говорите так, словно рассказываете о Средних веках или эпохе Возрождения: сначала работаешь учеником, и лишь потом создаешь свой шедевр и тебя признают мастером в твоем цехе…

- Отчасти так и есть! В фильме Тарковского «Андрей Рублев» звучит фраза: «Я три года Даниилу кисти мыл, пока он мне икону не доверил». И Леонардо да Винчи, и другие великие живописцы начинали с учеников, с подмастерьев. Они годами выполняли простейшие операции – но всегда под взором своих учителей, не просто получая навыки, а пропитываясь их духом, философией, видением мира и искусства. Да, потом они развивали все это в своем творчестве, но при этом сохраняли определенные жизненные и эстетические воззрения и приоритеты. Именно поэтому так узнаваемы Флорентийская или Фламандская школы живописи! В России тоже есть множество таких примеров: от школ новгородской, псковской, московской, ярославской иконописи – до традиционных российских промыслов или Владимирской живописной школы прошлого века…

В принципе всех нас роднит то, что мы производим не массовый товар, а уникальные изделия. И человек, который занимается у нас росписью, должен научиться быть Мастером, Художником, впитать дух не только ремесла, но и Искусства.

- Как вы собираетесь этого достичь? Кого приглашаете учиться?

- В первую очередь, женщин. Роспись наших изделий – а они обычно невелики по размеру – требует точности и тонкости. Мужчины этого не выдерживают чисто психологически. А еще мы ждем людей, которые в первую очередь идут не заработать сию минуту, а – овладеть мастерством, с помощью которого в дальнейшем они войдут в мир искусства, в удивительную общность художников, и в то же время смогут обеспечивать себя. Мы будем рады видеть тех, кто готов потратить время и силы, чтобы обрести себя в мастерстве и красоте! Может быть, звучит громко, но важен именно такой подход, такой настрой. Иначе не получится.

- Как вы будете организовывать учебный процесс? Это будет что-то вроде очень большого и длительного мастер-класса?

- Вы правильно поняли. Будет теория изобразительного искусства. Будут занятия с профессиональными педагогами, экспертами, искусствоведами. И будет очень много практики. Разумеется, будет стипендия. И оплата за те работы, которые будут выполнены в процессе обучения. Но главной наградой для нас – и, я надеюсь, для обучающихся – станет обретение самого себя и Мастерства.