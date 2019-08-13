В Ярославской области департамент здравоохранения внедряет новую форму работы с гражданами

Сегодня, 13 августа, в ярославской больнице №9 директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев провел выездной прием граждан. В дальнейшем такие мероприятия станут регулярными и будут проходить во всех городских округах и муниципальных районах.

- Мы решили, что раз в месяц я и мои профильные заместители будем выезжать непосредственно в лечебные учреждения, чтобы на месте пообщаться с пациентами, выслушать их и максимально оперативно решить имеющиеся проблемы, – рассказал Руслан Саитгареев. – График приема уже сформирован.

Вопросы, поступившие от граждан, касались работы поликлиники, материально-технической базы девятой больницы и льготного лекарственного обеспечения. Большая часть проблем, с которыми граждане пришли на прием, была оперативно решена.

– У нас, во второй поликлинике, крайне сложно попасть и к терапевту, и к узкому специалисту, – поделилась одна из пациенток Елена Ифрафилова. – Просим принять меры.

Главному врачу больницы был дан месяц на исправление ситуации. Через 30 дней будет проведен мониторинг результатов.

Помимо выездных ежемесячных мероприятий продолжится прием граждан еженедельно по вторникам в департаменте здравоохранения. Во всех случаях требуется предварительная запись.