2019-08-07T20:06:22+03:00
Кострома

Костромская школьница перечислила алименты от отца в приют для животных

Девочка и ее мама посчитали, что питомцам реабилитационного центра эти деньги нужнее
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Вика и ее любимица - собачка Варя, которую девочка и ее мама взяли из приюта. Фото: со странички Виктории в "ВКонтакте".Вика и ее любимица - собачка Варя, которую девочка и ее мама взяли из приюта. Фото: со странички Виктории в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

В Костроме 15-летняя школьница Виктория Яковлева передала деньги от алиментов, которые ей перечисляет отец, местному реабилитационному центру для животных. Сумма оказалась существенная - около 20 тысяч рублей. Это долг, который отец девочки накопил за несколько месяцев, но потом все-таки перечислил разом. Решение отдать деньги в помощь животным Вика приняла вместе с мамой Еленой.

- Как-то это пришло само собой, - говорит мама девочки.

Вообще Вика с мамой давно помогают приютам, регулярно делают посильные отчисления и с алиментов, и с собственных заработанных денег. Более того, свою любимицу - собачку Варю Елена и Вика тоже несколько лет назад забрали из приюта. Кроме финансовой поддержки мама с дочерью помогают приюту и как волонтеры - приезжают, чтобы выгуливать, кормить хвостатых подопечных.

- Эти деньги им нужнее. Мы как-нибудь обойдемся, - говорит Виктория.

На что конкретно потратят в приюте пожертвования, семья не спрашивала. А мы спросили.

- У нас содержится около 80 животных - кошки и собаки. Причем, наша специализация - это реабилитация больных животных. К нам привозят собак и кошек с онкологией или другими заболеваниями, пострадавших в ДТП или от рук людей. Мы их лечим, стерилизуем и пытаемся найти для них новый дом, - рассказала Марина Смирнова, руководитель костромского благотворительного фонда «Белый Бим», которому и перечислили деньги Яковлевы.

В месяц на содержание питомцев уходит около 150-200 тысяч рублей. Учитывая, что средняя сумма пожертвований, которые перечисляют приюту неравнодушные люди, составляет 100-1000 рублей, переданные Викторией и ее мамой деньги стали существенным подспорьем для центра.

- Эти деньги мы решили потратить на строительство веранды для летнего выгула кошек. Это будет помещение на открытом воздухе с полом, крышей и стенами из сеточки, чтобы кошки могли летом гулять на свежем воздухе и при этом находиться в безопасности, - открыла секрет Марина.

История с алиментами сейчас прославила Елену и Вику на всю страну. О ней пишут местные и федеральные СМИ. Сами же Яковлевы стесняются славы.

- Эта история стала достоянием общественности совершенно случайно. Когда мы были в приюте, там же находился корреспондент одного из изданий. И ему рассказали про наше пожертвование, - словно оправдываясь говорит Елена.

На публикацию Яковлевы согласились только в надежде на то, что узнав о костромском приюте, и другие люди захотят ему помочь. А может быть и не ему, а какому-то другому. Но главное - в принципе задумаются о такой возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ярославец не мог въехать в купленную пятикомнатную квартиру из-за старой хозяйки
Внучка бегала вокруг сбитой бабушки: в Рыбинске машина наехала на пешеходов
Ремонт Республиканской улицы в Ярославле закончится в конце октября
Спасатели предупредили ярославцев о надвигающейся грозе
Ярославцев напугало количество полиции, которая окружила Центробанк: что произошло?
В Рыбинске задержали владельца скандальной квест-комнаты, где студентка осталась без глаза
В Ярославской области в пожаре погибла 63-летняя женщина
Ярославская делегация поедет в Крым без губернатора
В центре Ярославля с 10 по 11 августа ограничат движение автомобилей
В Ярославле на Московском проспекте мотоциклист врезался в две легковушки и получил травмы
«Судик», «басяга» и подземный переход: ярославцы сделали аудиогид по Дядькову
Программа «На ножах» перезагрузила ресторан в Ярославской области
Управдом Дзержинского района заявил об отсутствии договора с «Безопасным городом»
Улицу Герцена в Рыбинске будут асфальтировать ночами
Рыбинец погасил долги по коммуналке перед отъездом на отдых заграницу
Председателя КУМИ Ярославля оштрафовали за нарушения в работе с многодетными семьями
В Ярославле задержали мужчин, которые делали закладки во Фрунзенском районе
Ярославский сторож украл из гаражного кооператива 400 тысяч, собранных на ремонт
В Ярославле потеплело на 5 градусов. Надолго?
Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись иномарка и «шестерка»
Ярославец угнал автомобиль, но не справился с управлением и вылетел в кювет
В Ярославле приставы взыскали с должника почти десять миллионов рублей
Невероятный разворот «Локомотива» в Сочи
Детей, которые ушли из дома 3 августа в Рыбинске, нашли живыми
Сплин и Noize MC: В Ярославской области пройдет крупный музыкальный фестиваль
В Ярославле поликлиника с улицы Собинова переедет на проспект Октября
Экскаватор вместо крана: в Ярославле остановку демонтировали на ковше