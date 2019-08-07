Костромская школьница перечислила алименты от отца в приют для животных

В Костроме 15-летняя школьница Виктория Яковлева передала деньги от алиментов, которые ей перечисляет отец, местному реабилитационному центру для животных. Сумма оказалась существенная - около 20 тысяч рублей. Это долг, который отец девочки накопил за несколько месяцев, но потом все-таки перечислил разом. Решение отдать деньги в помощь животным Вика приняла вместе с мамой Еленой.

- Как-то это пришло само собой, - говорит мама девочки.

Вообще Вика с мамой давно помогают приютам, регулярно делают посильные отчисления и с алиментов, и с собственных заработанных денег. Более того, свою любимицу - собачку Варю Елена и Вика тоже несколько лет назад забрали из приюта. Кроме финансовой поддержки мама с дочерью помогают приюту и как волонтеры - приезжают, чтобы выгуливать, кормить хвостатых подопечных.

- Эти деньги им нужнее. Мы как-нибудь обойдемся, - говорит Виктория.

На что конкретно потратят в приюте пожертвования, семья не спрашивала. А мы спросили.

- У нас содержится около 80 животных - кошки и собаки. Причем, наша специализация - это реабилитация больных животных. К нам привозят собак и кошек с онкологией или другими заболеваниями, пострадавших в ДТП или от рук людей. Мы их лечим, стерилизуем и пытаемся найти для них новый дом, - рассказала Марина Смирнова, руководитель костромского благотворительного фонда «Белый Бим», которому и перечислили деньги Яковлевы.

В месяц на содержание питомцев уходит около 150-200 тысяч рублей. Учитывая, что средняя сумма пожертвований, которые перечисляют приюту неравнодушные люди, составляет 100-1000 рублей, переданные Викторией и ее мамой деньги стали существенным подспорьем для центра.

- Эти деньги мы решили потратить на строительство веранды для летнего выгула кошек. Это будет помещение на открытом воздухе с полом, крышей и стенами из сеточки, чтобы кошки могли летом гулять на свежем воздухе и при этом находиться в безопасности, - открыла секрет Марина.

История с алиментами сейчас прославила Елену и Вику на всю страну. О ней пишут местные и федеральные СМИ. Сами же Яковлевы стесняются славы.

- Эта история стала достоянием общественности совершенно случайно. Когда мы были в приюте, там же находился корреспондент одного из изданий. И ему рассказали про наше пожертвование, - словно оправдываясь говорит Елена.

На публикацию Яковлевы согласились только в надежде на то, что узнав о костромском приюте, и другие люди захотят ему помочь. А может быть и не ему, а какому-то другому. Но главное - в принципе задумаются о такой возможности.