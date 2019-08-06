Юрист: защитить ярославну от преследования маньяка помог бы новый закон

В далеком 2011 году мужчина начал преследование Марии (имя по ее просьбе изменено), за долгие годы женщина натерпелась многого. Маньяк в буквальном смысле ночует в ее подъезде и подкарауливает на улице, подбрасывает подарки и открытки с признаниями в любви, а порой ведет себя агрессивно - запугивает и избивает Марию.

Самое загадочное в этой ситуации — отсутствие реакции со стороны полиции. На десятки заявлений, написанных женщиной и ее свидетелями, правоохранительные органы отвечали отказами в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления. Отчаявшись найти управу на неадекватного преследователя, семья женщины уже много лет не может жить нормальной жизнью.

Для того, чтобы детальнее разобраться в ситуации и понять, каким образом нужно действовать в подобных случаях, «КП-Ярославль» обратились за помощью к практикующему юристу. Эксперт пояснил, что отчаиваться не нужно. Самое главное — настойчивость.

- В полиции, следственном управлении Следственного комитета, а также в прокуратуре регулярно проходят приемы граждан, - объясняет юрист. - На таких встречах у каждого ярославца есть возможность лично поговорить с региональными главами ведомств, задать им вопросы и обсудить существующие проблемы. Посещение подобных приемов при должном желании легко может сдвинуть дело с мертвой точки.

Кроме того, юрист отметил, что логичным решением проблемы стало бы принятие в России закона, запрещающего неадекватному ухажеру приближаться к своей жертве. Стоит сказать, что аналогичный законопроект успешно работает на территории США и носит название «Запретительный судебный приказ».Фемида может предписать как совершение каких-либо действий, так и воздержание от них. В случае, если человек нарушит предписание приказа, его могут привлечь уголовной ответственности. Чаще всего за океаном данный приказ используется как средство защиты для жертв домашнего насилия и сексуального преследования. Героиня статьи просто не представляет, как защитить себя и свою семью. Мария надеется, что эта публикация заставит правоохранителей серьезно отнестись к ее проблеме.