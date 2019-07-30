«Слетел с катушек»: ярославну семь лет преследует маньяк

Преследования, открытки с признаниями в любви, засады в подъезде и страх – это ежедневная реальность для жительницы Заволжского района Ярославля. Уже больше семи лет Мария (имя по ее просьбе изменено) страдает от постоянного преследования, которое устраивает малознакомый ей мужчина. За это время помощи от правоохранителей женщина не добилась. Ее семья живет с этим один на один. Пост отчаяния недавно в соцсетях выложила дочь Марии. Корреспондент «КП-Ярославль» связался с женщиной и постарался разобраться в запутанной ситуации.

Хотел повесить жалюзи…

- Все началось в августе 2011 года, когда мы стали делать ремонт в квартире. Моя хорошая приятельница посоветовала надежного прораба, с которым якобы даже не страшно оставить детей и доверить ему ключи, - рассказывает жертва многолетнего преследования. – Мы связались с Дмитрием (имя изменено) и он начал делать нам на кухне стандартные ремонтные работы. Сразу после их выполнения мы полностью оплатили услуги мастера. Проблемы начались спустя несколько месяцев - в декабре. Тогда на мой телефон стали приходить первые смс-сообщения странного содержания.

«Мария, я очень тебя прошу, пожалуйста позволь мне просто повесить жалюзи. Твое присутствие даже не обязательно. Времени займет в пределах часа. Просто по тому, что праздник, пожалуйста!» (пунктуация и орфография сохранены) – гласило одно из первых сообщений, отправленных преследователем. Сообщение датировано 30 декабря 2011 года. Позже в этот же день на телефон Марии пришло следующее послание: «Мария, я нашел постороннего человека, он готов поставить жалюзи завтра или когда удобно. Он звонил только что. Позвонит еще раз завтра. Можешь ему перезвонить. Зовут Александр».

Вот такие подарки преследователь оставляет своей жертве. Что в коробке, Мария не знает. Говорит, страшно туда заглядывать. Фото предоставлено дочерью героини публикации.

Позже мужчина начал активно приглашать свою жертву на свидания, а затем, не дождавшись ответа – преследовать ее. После новогодних праздников, 10 января маньяк отправил Марии сообщение с угрозой: «Поскольку терять нечего - официально заявляю – слетел с катушек!». Мужчина реализовал свою угрозу 14 февраля, в день всех влюбленных.

- В тот день я встречалась с сотрудником фирмы по производству мебели, он проектировал нам кухонный гарнитур и обтягивал мягкую мебель, - рассказывает женщина. – Мастер подъехал к моему дому, чтобы передать отремонтированные диванные подушки. Я в этот момент подходила к подъезду, он притормозил и решил меня подвезти. И тут Дмитрий начал преследовать нас на своей машине. Он ездил за нами, подрезал и пытался спровоцировать. Я убедила мастера поехать в Заволжский отдел полиции, чтобы написать заявление. Когда мы пришли в отдел и рассказали о преследовании, в ответ услышали откровенные смешки. Но заявление все-таки полицейские приняли.

…А протаранил авто с ребенком

Вечером тоже дня сотрудник мебельной конторы решил довезти Марию вместе с ее 7-летним сыном до спортивного зала, где женщина занимается фитнесом. Неадекватный преследователь пытался таранить авто, постоянно наезжая на него. Спустя два дня Мария получила следующее смс: «Любит у нас народ милицию, ох как любит!», а всего через неделю преследователь написал, что читал полицейский рапорт. Он отметил, что расценил заявление женщины как подарок, подобное внимание ему очень приятно. С течением времени ситуация начала принимать еще более пугающие обороты. Так, 18 февраля маньяк вычислил местоположение автомобиля мебельного мастера и разбил в нем все окна. После этого он неоднократно пытался применять физическое насилие и по отношению к самой Марии.

- Мужчина появляться у меня на работе, устраивал там скандалы, пугал моих коллег. Когда я попыталась объяснить руководству, что именно происходит, на мой телефон моментально пришло сообщение от Дмитрия. Он настоятельно просил не рассказывать никому о нем. Как он услышал мой разговор с директором, я не знаю. Видимо, подслушивал у двери, - рассказывает жуткие вещи женщина.

Посадил на цепь деревянную лошадку

По ее словам, однажды маньяк ворвался в раздевалку спортзала, где она была на тренировке, и, растолкав всех женщин, начал избивать ее.

- Когда он скрылся, мы поехали в травмпункт, где у меня была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Но множественные заявления в полицию оборачивались отказом в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, - говорит Мария.

Маньяк караулит женщину во дворе, а иногда поджидает в подъезде. Фото предоставлено дочерью героини публикации.

Преследователь неоднократно пытался нападать на женщину, мог подкараулить у двери квартиры и ударить по голове из-за спины. На лестничной площадке Марии, а также в подъезде ее дома появлялись нецензурные надписи с личным обращением к ней и ее семье, а также подарки и странные предметы, которые Дмитрий оставлял под дверью. Испуганная женщина рассказывает, что однажды преследователь посадил на цепь у ее двери деревянную детскую лошадку. Мужчина постоянно подбрасывает женщине открытки, а также частенько залезает в ее почтовый ящик. Преследователю нравилось доставать из ящика официальные отказы полиции. Он аккуратно вырезал с листов свои инициалы и адрес, а к общей папке документов прикреплял «шуточные» стишки и обращения в своей жертве. Мужчина становился все более агрессивным.

И в закрытый подъезд проходит свободно

Пауза в преследованиях наступила только, когда его посадили в тюрьму. Нет, не из-за Марии. Он совершил смертельное ДТП. Мария говорит, что произошло это после того, как она в очередной раз обратилась в полицию, и правоохранители приехали к ее дому. Увидев полицейских, маньяк прыгнул в свою машину и быстро уехал. В Лесных полянах он вылетел на красный и на огромной скорости врезался в «Ладу». В той аварии 21 февраля 2013 года погибли мужчина и женщина. Суд приговорил преступника к четырем годам и 2 месяцам заключения.

Но, освободившись, маньяк снова начал преследование своей жертвы.

- В последнее время вижу его даже чаще, чем в 2011-2012 годах. Я как-то не пустила его в подъезд, - рассказывает соседка Марии, которая живет этажом ниже. – Сказала, мол, что у нас жилищный кооператив, находится тут он не имеет права. Что, вы думаете, произошло на следующий день? Смотрю, а он открывает подъезд своими ключами. Я даже не могу предположить, откуда он их взял. А поведение у него очень странное! Постоянно пытается прятаться за фонарными столбами и кустами, считает, что его никто не замечает, передвигается какими-то перебежками. Глаза стеклянные, иногда даже слюна изо рта течет.

Мария просто не представляет, как защитить себя и свою семью. И надеется, что эта публикация заставит правоохранителей серьезно отнестись к ее проблеме.

Открытки неадекватного ухажера на фоне бумаг с отказами о возбуждении уголовных дел из полиции.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИАТРА

Мы обратились к практикующему врачу-психиатру, чтоб хоть немного разобраться в возможных причинах такого неадекватного поведения. По версии специалиста, подобное преследование может быть вызвано параноидной шизофренией.

- Подобные странности поведения наблюдаются при затяжном психозе, - говорит психиатр Лина Мышкина. – Пациент при этом может считать, что не только он любит ее, но и она его. Предметы, которые мужчина прикрепляет к двери, могут быть своеобразными символами, понятными только ему. В моей практике были подобные случаи. Порой больной считает объект преследования суженным. А также полностью уверен, что в случае, если они не будут вместе, мир настигнет апокалипсис.