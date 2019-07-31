2019-07-31T17:28:18+03:00
Кострома

В Костроме разбился молодой водитель, врезавшись на BMW в столб

В момент аварии в иномарке находилось еще трое человек
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В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты. Фото: ГИБДД по Костромской области.В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты. Фото: ГИБДД по Костромской области.
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Жуткая авария произошла 30 июля в Костроме на улице Магистральной. Машина BMW врезалась в столб. Авария произошла в 23 часа 35 минут. За рулем машины находился 28-летний мужчина. Как сообщили в ГИБДД по Костромской области, он погиб.

Также в момент ДТП в иномарке находились трое пассажиров - 23-летняя девушка, 29-летний мужчина и 21-летний молодой человек. Все они получили травмы, но не слишком серьезные. По крайней мере от госпитализации все трое отказались.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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