В Костроме разбился молодой водитель, врезавшись на BMW в столб

Жуткая авария произошла 30 июля в Костроме на улице Магистральной. Машина BMW врезалась в столб. Авария произошла в 23 часа 35 минут. За рулем машины находился 28-летний мужчина. Как сообщили в ГИБДД по Костромской области, он погиб.

Также в момент ДТП в иномарке находились трое пассажиров - 23-летняя девушка, 29-летний мужчина и 21-летний молодой человек. Все они получили травмы, но не слишком серьезные. По крайней мере от госпитализации все трое отказались.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.