Главное на съемочной площадке – это скотч: в Ярославле снимают остросюжетный боевик

В конце июня стартовали съемки остросюжетной многосерийной драмы «Чужая стая». Боевик будет состоять из 20 серий, включающих большое количество взрывов, драк и погонь. Примечательно, что съемки проекта проходят в Ярославле, а все экшен-сцены снимаются в излюбленных горожанами местах.

Для постановки трюков на площадку приглашали специалистов. Фото: предоставлено съемочной группой.

«Комсомолке» удалось провести целый день на съемочной площадке сериала и пообщаться со съемочной группой. Мы выяснили, как работает отечественный кинематограф, какие фильмы смотрят российские актеры и зачем каждый человек на площадке носит с собой скотч.

Мотки скотча на поясе у всей съемочной группы

В ярославском гостиничном комплексе «Любим» с самого утра 1 августа появились необычные фургончики, огромное количество кабелей и светотехники, а также целая толпа народа. Дело в том, что данная локация стала местом съемок одной из сцен многосерийного боевика «Чужая стая». Человеку, который впервые попал на съемочную площадку, процесс создания кино может показаться хаосом. Отовсюду эхом звучат рации, режиссер кричит о том, что нужно повторить дубль, а визажисты и декораторы шныряют между микрофонами и камерами, точно рой пчел. Кстати, почти у всех работников съемочной группы к поясу пристегнут огромный рулон монтажного скотча.

- Скотч - это главный инструмент при создании российского кино, тут все это знают, - смеется художник по декорациям Олег Карамышев. - Во многом с помощью него обычные локации превращаются в разнообразные декорации, которые зритель видит в кадре. Срочно повесить вывеску на здание, шторы на окно, люстру к потолку – все это крепим скотчем.

У всех работников съемочной группы к поясу пристегнут огромный рулон монтажного скотча.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Также он пояснил, что на площадке у каждого человека своя узконаправленная функция, которой он занимается. Конечно, со стороны это выглядит как разрозненная беготня, однако, с течением времени ты это понимаешь и адаптируешься.

Актриса упала с моста

Декоратор также поделился с нами информацией о трюках и зрелищных сценах, съемки которых проходили в Ярославле. Так, в одной из серий боевика появится погоня на Волжской набережной города. Два автомобиля на большой скорости будут ехать по набережной, а после резко входить в поворот на спуске в районе Художественного музея, который соединяет верхний и нижний ярусы набережной. Другой яркой сценой станет падение девушки с моста у стадиона «Спартаковец». Кстати, для съемок этого трюка под мост поместили огромную воздушную подушку. Разумеется, никакой боевик не обойдется без взрывов и стрельбы. За время съемок в Ярославле успели взорвать легковушку, инсценировать подрыв грузовика и выпустить пару десятков магазинов.

Любтелям взрывов, драк и погонь новый сериал придется по душе. Фото: предоставлено съемочной группой.

Почему российские фильмы проваливаются в прокате

- Ярославль - замечательный город, жаль, что из-за плотного графика мне пока не удалось увидеть его основные достопримечательности, - рассказывает актер театра и кино Александр Стефанцов, который играет в сериале «Чужая стая» бухгалтера крупного бандита. - Можно сказать, что в данном проекте я играю своеобразного Иуду, которому предначертано совершить роковое предательство. Каждый раз, настраиваясь на роль антагониста, мне приходится рыться в своей памяти и вспоминать те эпизоды жизни, которые до сих пор пробуждают во мне эмоции.

Из-за плотного графика съемочная группа еще не успела посмотреть достопримечательности Ярославля. Фото: предоставлено съемочной группой.

Александр Стефанцов также поделился с «Комсомолкой» своим мнением по поводу современного отечественного и мирового кино. Рассказал, почему многие российские фильмы проваливаются в прокате, порассуждал и посоветовал несколько картин, которые должен посмотреть каждый человек.

- Мне кажется, одна из главных проблем российской киноиндустрии - это неправильная адаптация зарубежных фильмов под российского зрителя, заполонившая отрасль. Во многих картинах зачастую отсутствуют художественных образы и детали, которые отечественные киноделы выкидывают из картины якобы за ненадобностью. Мол, зритель все равно не поймет. Хотя на самом деле, они играют важную роль в понимании и раскрытии фильма. Вот, допустим, «Игра престолов» - пример отличной работы над сценарием. В сериале идеально прописаны сюжетные линии и ходы, грамотно раскрыты персонажи. Это во всех смыслах исторический проект.

Кроме того, актер назвал ТОП-3 любимых фильма, которые, по его мнению, должен посмотреть каждый человек. На первое место Александр Стефанцов поставил «Апокалипсис сегодня», снятый Френсисом Фордом Копполой. Второе место занял фильм «Мертвец», который создал режиссер Джим Джармуш. Заключительным фильмом в топе стала фантастическая драма Андрея Тарковского «Солярис».

КСТАТИ О чем сериал "Чужая стая"

Главный герой сериала - оперуполномоченный полиции, который прибывает на новое место службы после перевода из родного Владимира. Уже в первый день службы мужчина сталкивается с теневым правительством города, бандитскими группировками и насилием. Герой лавирует среди интересов участников «большой игры» и пытается выжить.