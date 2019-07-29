На фестивале «Texно Тravel» в Ярославле показали не только самолеты, но и уникальные мотоциклы

Под Ярославлем на аэродроме «Левцово» 27 июля в третий раз состоялся двухдневный фестиваль техники и путешествий «Texно Тravel». В традиционной программе мероприятия присутствовали полеты на воздушных шарах, показательные выступления пилотов авиации, а также выставки воздушной техники. Кроме того, гостей мероприятия ждали авто-мотошоу, а также демонстрация техники будущего. Удивительно, но помимо технической составляющей «Texно Тravel», на площадке можно было найти украшения ручной работы, детские качели, разноотраслевые мастер-классы, а также целую ярмарку с различной едой. Двухдневная программа фестиваля была, действительно, обширна. Поэтому мы постарались собрать для вас все самое интересное!

Под Ярославлем на аэродроме «Левцово» в третий раз состоялся фестиваль техники и путешествий «Texно Тravel».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Одними из ярчайших событий фестиваля смело можно назвать полеты на аэростатах. Дело в том, что «ТехноTravel» является одной из площадок проведения крупнейшего фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России». Гостям мероприятия выпала возможность увидеть панораму Ярославля с высоты птичьего полета, пообщаться с опытными воздухоплавателями и узнать от них нюансы управления воздушным шаром. Стоит отметить, что воспарить к уровню облаков на фестивале мог любой желающий.

Другой площадкой, беспрерывно приковывающей к себе внимание гостей, стала взлетная полоса аэродрома «Левцово». Отдыхающие с упоением наблюдали за выступлениями пилотажной группы аэродрома «Первушино», которая прибыла в Ярославль из Уфы под руководством пилота-инструктора Сергея Минигулова. Пилоты продемонстрировали сольные и групповые программы полетов, а также исполнили ряд сложнейших фигур высшего пилотажа. Специальным сюрпризом для гостей «Texно Тravel» стал полет самолета с прикрепленным к нему баннером. Надпись на растяжке гласила «Я люблю тебя». Стоит отметить, что когда полет воздушного судна производился на низкой высоте, организаторы фестиваля дружно призывали всех влюбленных обручиться под гул турбин самолета.

Пилоты из разных уголков России показали свое мастерство.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Яркой изюминкой «Texно Тravel» стала площадка с различными представителями мототехники. Самые колоритные и нестандартные, порой, единственные в своем роде мотоциклы были представлены гостям фестиваля не менее интересными людьми. Байкеры, приехавшие на фестиваль из разных уголков Ярославской области и других регионов России, с удовольствием рассказывали своим гостям об особенностях строения представленных моделей и проведенном тюнинге.

- В основном гостям были представлены круизеры и чопперы, однако, был у нас и трехколесный мотоцикл трайк, полностью спроектированный под заказ, - рассказывает один из байкеров Евгений. – Кстати, у данной модели мотоцикла установлена пневмоподвеска. Отдельного внимания требуют кожаные элементы дизайна, установленные на байки. Каждый узор и орнамент были нанесены на кожу вручную. Так что имейте в виду, один только дизайн элементов мотоцикла может нести за собой много увлекательных историй.

Мотоциклы байкеров можно разглядывать часами.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Приятным бонусом, которым байкеры решили порадовать гостей мероприятия, стал розыгрыш билетов на их собственный фестиваль «Пир у Вождя», который запланирован на 9-11 августа. Масштабный байкерский слет состоится под Ярославлем, в Карабихском сельском поселении. Организаторы пообещали, что фестиваль придется по душе абсолютно всем гостям. Дело в том, что на мероприятия запланировано несколько тематических зон. В каждой из которых будет интересно и семьям с детьми, и бывалым байкерам. Мотоциклисты гарантируют уютную и камерную атмосферу, отличную компанию и море впечатлений. Еще одной причиной поехать на «Пир у Вождя» является отличная музыка. Хедлайнерами мероприятия в этом году станут группы «Мамульки бенд», «Киловатт», «Диалектика» и «Старлей Девидсон».

Тем, кто по какой-то причине еще не купил заветный билет на «Пир у Вождя», советуем поторопиться. До главного мото-культурного события года осталось совсем немного времени! Кстати, розыгрыш пригласительных на это событие «Комсомольская правда – Ярославль» разыгрывает в своей группе в «ВКонтакте».