Сабантуй по-ярославски

- «Сабан» по-татарски - плуг, а «туй» - праздник. Если переводить дословно, получается «праздник плуга», отмечаемый татарами и башкирами после окончания полевых работ, - рассказал нам председатель Татарской национально-культурной автономии города Ярославля Нургали Хайрулин. - Неизвестно, сколько тысячелетий отмечается Сабантуй. Конечно, все мы уже давно горожане, но продолжаем традицию. Для нас Сабантуй стал этнографическим праздником. В Ярославле мы расширили его формат, потому что здесь очень дружат все диаспоры. У ярославского праздника родилась своя традиция - Сабантуйские игры, в которых принимают участие разные национальные команды. В этом году среди них - чеченцы, узбеки, таджики, киргизы, татары, лезгины. В число состязаний входят перетягивание каната, бег с коромыслом, армрестлинг…

Тюркские народы живут на территории Ярославской области очень давно, рассказала нам востоковед, доктор исторических наук и автор книги «Мусульмане Ярославля», профессор Валентина Черновская. В ХIХ веке, когда начала бурно развиваться промышленность, из Казани в Ярославль отправлялись тысячи людей работать на фабрики (например, на «Балканскую звезду», рядом с которой была построена ярославская мечеть) или в бурлаки. Еще раньше татары, шедшие на службу к московским самодержцам, получали на Верхней Волге земельные наделы.

- Можно сказать, что Сабантуй празднуется на Ярославской земле лет 600, - говорит Валентина Вениаминовна. - В те времена улус в тысячу семей перекочевал в наши края и получил удел на месте будущего Любимского уезда. По сей день сохранилось множество топонимов татарского происхождения, которые напоминают об этом. Например, название села Кинтаново складывается из двух слов: «кин» (конский хвост) и «тан» (тело). Первоначально там находилась лошадиная бойня. А еще есть деревни Зиново и Зенково, названия которых происходят от тюркской лексемы, обозначающей празднование…

По словам профессора Черновской, землю татарам выделили и там, где сейчас находится Тутаевский район. Так что предками нашей знаменитой романовской овцы были в том числе и овцы кочевников-татар, своим оружием служивших Московскому княжеству.

Современный ярославский Сабантуй - праздник добрый и веселый. Это национальные песни и танцы, лазание на вершину гладкого 10-метрового столба за ценными призами, поднятие гирь, бег с ведрами, наполненными водой, бой мешками сидя на бревне, национальная борьба на поясах «куряш»… И множество гостей, ярославцев и туристов, которых привлекает яркое действо.

Добавим, что в рамках областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» регулярно проводятся мероприятия, направленные на поддержку и развитие самобытных культур народов, проживающих в регионе.

- В современной России народный праздник Сабантуй широко отмечается во многих уголках нашей большой страны. Многие годы не является исключением и Ярославская земля, - говорит советник Губернатора области Владимир Кувшинов. - Этот праздник поистине интернационален: он способствует дружескому общению людей разных национальностей и дарит радость всем ярославцам. Сегодня Сабантуй является одним из символов содружества народов Ярославского края.