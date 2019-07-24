Рыбинская епархия отказалась от строительства храма в березовой роще

В Рыбинске отказались от идеи строительства храма в березовой роще. Напомним, церковь Серафима Вырицкого должна была появиться в микрорайоне Веретье. Несколько дней назад площадку под строительство огородили забором, а деревья собирались вырубить. Местные жители оказались не готовы к такому повороту событий. Пусть березовая роща и не числится в городском реестре как парковая зона, однако, жители города постоянно там гуляли. Рыбинцы настолько не хотели жертвовать деревьями ради возведения храма, что создали петицию. Стоит отметить, что документ был адресован мэру города Денису Добрякову.

- Из социальных сетей узнал, что большое количество рыбинцев высказываются против строительства часовни в березовой роще. Напомню, что данное решение прошло через процедуру публичных слушаний, на которые пришли чуть больше 50 человек. 49 человек проголосовали за предоставление участка под религиозное назначение, пять высказались против, четверо – воздержались, - заявил глава Рыбинска. - В такой ситуации предлагаю назначить еще одни публичные слушания, и дать возможность жителям микрорайона обозначить свое мнение. Следите за официальной информацией, приходите на слушания и сами решайте судьбу своего микрорайона.

Кроме того, градоначальник попросил убрать возведенный строительный забор. Видимо, чтобы он не нервировал горожан. Позже появилась официальная информация о том, что рыбинская епархия отказалась от данного места строительства. Официальную позицию церкви высказал епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

- Всякое доброе начинание, прославляющее Имя Божие, должно совершаться лишь на основании любви и единства, делу Господню противны всякая ненависть и разделение. Мы принимаем решение отменить строительство на данном месте, желая, чтобы новый храм стал подлинным домом для всех христиан города Рыбинска. Мы хотим ещё раз рассмотреть позицию жителей и избрать наиболее удобное для всех место его расположения, - сказал владыка Вениамин.

Пока о точной дате новых публичных слушаний ничего не известно. Однако точно можно сказать, что в Ярославской области не повторится ситуация со строительством храма в Екатеринбурге. Разумеется, среди активных жителей Рыбинска были и готовые отстаивать березовую рощу даже с помощью протестов.