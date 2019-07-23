24 пьяных водителя, гашиш и граната «Ф-1»: как проводят выходные ивановские полицейские

В Ивановской области у правоохранителей выдались очень насыщенные выходные. Причем, по всем фронтам: останавливали пьяных водителей, ловили наркокурьеров и обезвреживали гранату. Но обо всем по порядку.

Ранним утром в субботу, 20 июля, экипаж Росгвардии патрулировал улицу Станкостроителей. Недалеко от гаражей сотрудники увидели машину из соседнего региона. Ее водитель что-то выискивал и выглядел дерганным. Подозрительный автомобиль задержали. На заднем сидении сотрудники нашли рюкзак со свертками. Когда 28-летнего водителя спросили, что это, он и вовсе обмяк и не смог сказать ничего вменяемого. Что тут скажешь, когда тебя принимают с 23.5 граммами гашиша и 382 граммами амфетамина?

Сотрудники ДПС тем временем уже начали охоту на пьяных водителей. Их за выходные поймали 24 штуки, а одного из них, 27-летнего пьяницу без прав, еще и отправили на 10 суток.

Вишенкой на торте стала найденная кем-то во дворе дома в Конспиративном переулке нашли гранату «Ф-1». Предмет, похожий на боевой снаряд, нашли среди упаковок из-под лампочек. Прибывшие на место специалисты. Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженный предмет и установили, что это учебно-имитационная граната «Ф-1». Угрозы для жизни и здоровья граждан не представляла.