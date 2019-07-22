В Рыбинске горожане создали петицию против строительства храма

На днях вокруг излюбленного места отдыха горожан в Рыбинске появился забор - березовая роща в микрорайоне Веретье оказалась заблокированной для прогулок. Дело в том, что мэрия города выделила это место под возведение храма Серафима Вырицкого. Жители города оказались не согласны с таким поворотом событий.

Недовольные рыбинцы уже создали в интернете петицию против строительства храма. В ней говорится, что после того, как березовую рощу вырубят, на ее месте появится деревянная часовня. Позже, планируется заменить деревянную церквушку каменной.

Фото: Подслушано в Рыбинске

- Осенью прошлого года в БИЦ «Радуга» проходили слушания, которые назначались в рабочее время в будние дни, многие просто не смогли прийти и выразить своё мнение, - гласит описание петиции. - В итоге, большинство собравшихся проголосовали за вырубку рощи и строительство часовни.

Создатели петиции утверждают, что не препятствуют возведению храма как такового. Они недовольны исключительно вырубкой деревьев, которую необходимо провести для расчистки непосредственного места строительства.

- Мы не против строительства, мы предлагаем перенести его в другое место и оставить наш замечательный «зелёный остров». На территории Веретье 1, Веретье 2, Веретье 3 и Веретье 4, есть пустыри, заросшие кустарниками, может лучше благоустроить эти территории или возвести церковь на Пузыревом поле и основать исток развития нового микрорайона, - уточняют создатели петиции.

В епархии прокомментировали богоугодное дело следующим образом:

- Вырубать рощу целиком никто не собирается, - сказал пресс-секретарь рыбинской епархии Евгений Глазунов. – Вырубят исключительно те деревья, которые находятся в непосредственном месте стройки. Всего их насчитывается около 30 штук.

Фото: Подслушано в Рыбинске

Протоиерей добавил, что разрешение на строительство, а также необходимые документы на вырубку деревьев церкви предоставила мэрия Рыбинска. По предварительной информации, приблизительная площадь церкви составит порядка 200 квадратных метров. Церковь уверяет, что после того, как возведение храма завершится, все заборы будут убраны и жители города спокойно смогут продолжить гулять по роще.

-Пока к работам даже не приступили, вырубку деревьев не начали, - прокомментировали в пресс-службе администрации Рыбинска. – Это место не считается парком или сквером, так как не числится в специализированном реестре. Земля принадлежит городу, а деревья были высажены самими горожанами, это самостийная посадка.

Фото: Подслушано в Рыбинске

В мэрии также отметили, что вопрос выбора места под строительство обсуждался и среди градостроителей, и на общественных слушаньях с горожанами. Уточняется, что пока о процедуре компенсации зеленых насаждений, утраченных при возведении храма, речи не идет.

Тем временем, некоторые рыбинцы настроены решительно против. Многие считают, что может повториться ситуация со строительством храма в Екатеринбурге. Другие не видят ничего плохого в еще одном храме.

В регионе полно полуразрушенных древних церквей, которые явно нуждаются в реставрации. Горожанам удивительно, почему деньги выделяются на строительство новоделов, в то время как памятники каменного зодчества рушатся у всех на глазах.