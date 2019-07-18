Депутаты из Костромы утратили доверие и лишились своих постов

Костромские депутаты из Совета депутатов Минского сельского поселения должны были предоставить сведения о своих доходах, своем имуществе и имуществе жен и детей. Однако народные избранники не сделали этого за 2018 год.

– Прокуратура Костромского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции депутатами представительных органов местного самоуправления района, – сообщили в ведомстве.

Прокурор поставил вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий. Его требование было удовлетворено, суд лишил власть имущих своих полномочий в связи с утратой доверия.