2019-07-17T20:36:46+03:00
Иваново

«Десятка» попала под пресс из двух фур: в автокатастрофе в Ивановской области погибли два человека

Огромный грузовик на встречке размозжил отечественную легковушку о самосвал
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД России по Ивановской областиФото: УМВД России по Ивановской области
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Леденящая кровь авария произошла на трассе «ИвановоФурманов», столкнулись сразу три автомобиля. Отечественная легковушка попала под пресс из двух грузовиков: следовавшего за ней самосвала и встречной фуры.

27-летний мужчина на своей «десятке» вез молодую жену и ее 52-летнюю маму в областной центр со стороны Фурманова. Навстречу ему на «Вольво» с полуприцепом ехал 69-летний мужчина. По какой-то причине грузовик выехал на встречную полосу. Произошел мощнейший удар. Сразу за «десяткой» мчался груженный песком МАЗ. На полном ходу он врезался в впередиидущую машину, не успев затормозить. От легковушки не осталось ничего…

Фото: УМВД России по Ивановской области

Фото: УМВД России по Ивановской области

- Водитель и 52-летняя пассажирка скончались на месте, 28-летняя женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, - прокомментировали трагедию в региональном УМВД.

Известно, что водитель рокового грузовика за рулем с 18 лет. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более лиц».

Расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Ивановской области

Фото: УМВД России по Ивановской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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