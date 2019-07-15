2019-07-15T12:23:59+03:00
Общество

Художник из Рыбинска изобразил любимых супергероев Marvel в образе сексуальных пин-ап моделей

Теперь Андрей Тарусов ждет приглашения на работу в киностудию
Роман РЫЖИКОВ
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Андрей Тарусов изобразил любимых супергероев в образе сексуальных пин-ап моделейАндрей Тарусов изобразил любимых супергероев в образе сексуальных пин-ап моделей
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Рыбинский пин-ап художник Андрей Тарусов представил новою серию своих сексуальных работ. На этот раз мастер вдохновился серией комиксов DC Bombshells, в которой супергерои – женщины 50-х, изображенные в фирменном стиле, и создал свою параллельную вселенную Marvel, одев (вернее сказать, раздев) своих героинь в костюмы любимых всеми героев.

Она-халк, Женщина-паук, Черная пантера, Лора Кинни и другие - лишь первая серия, художник уже занят продолжением.

- Меня однажды даже пытались нанять художником для обложек [DC Bombshells], но я тогда не мог работать в США…- рассказывает Андрей Тарусов -. Я решил, а почему бы не сделать такую же серию, только с Marvel. Может они подсуетятся?

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Фото: TARUSOV

Предпочитаете русский фольклор? У Андрея Тарусова есть пин-ап календарь в шутливом стиле «Руссо-футуризм». На его страницах можно подсмотреть за девушками в русской баньке, доставить посылку очаровательной блондинке в изразцах, и выгулять собачку в роскошной шубе на вечернее платьице.

А во время Чемпионата мира по футболу, художник покорил всех своими сексуальными иллюстрациями

ИСТОЧНИК KP.RU

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