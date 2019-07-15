Художник из Рыбинска изобразил любимых супергероев Marvel в образе сексуальных пин-ап моделей

Рыбинский пин-ап художник Андрей Тарусов представил новою серию своих сексуальных работ. На этот раз мастер вдохновился серией комиксов DC Bombshells, в которой супергерои – женщины 50-х, изображенные в фирменном стиле, и создал свою параллельную вселенную Marvel, одев (вернее сказать, раздев) своих героинь в костюмы любимых всеми героев.

Она-халк, Женщина-паук, Черная пантера, Лора Кинни и другие - лишь первая серия, художник уже занят продолжением.

- Меня однажды даже пытались нанять художником для обложек [DC Bombshells], но я тогда не мог работать в США…- рассказывает Андрей Тарусов -. Я решил, а почему бы не сделать такую же серию, только с Marvel. Может они подсуетятся?

Так художник увидел Лору Кинни

Пин-ап Оса может ужалить одним только внешним видом

Интересно, как крепко женщина-Тор держится за рукоятку

Какая муха ее укусила?

Главное в костюме Железной женщины - не забывать про смазку

Ее точно лучше не злить

Ну как не поддаться чарам такой Ведьмы?

Гвенпул - очаровательный двойник Дэдпула из альтернативной вселенной Marvel

А вот и героиня авиации Кэрол Дэнверс

В руки такому Капитану можно доверить не только Америку

Очаровательная Наташа Романова - Черная Вдова

Черная пантера, как и любая кошка, не прочь поиграть

Фото: TARUSOV

Предпочитаете русский фольклор? У Андрея Тарусова есть пин-ап календарь в шутливом стиле «Руссо-футуризм». На его страницах можно подсмотреть за девушками в русской баньке, доставить посылку очаровательной блондинке в изразцах, и выгулять собачку в роскошной шубе на вечернее платьице.

А во время Чемпионата мира по футболу, художник покорил всех своими сексуальными иллюстрациями