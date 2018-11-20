2018-11-20T14:57:10+03:00
Звезды

Рыбинский художник Андрей Тарусов нарисовал горячий русский пин-ап календарь

Соблазнительные образы и родные мотивы помогут не запутаться в датах в новом году
Роман Рыжиков
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Андрей Тарусов / instagramАндрей Тарусов / instagram
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«Руссо-Футуризм». Так рыбинский художник-иллюстратор Андрей Тарусов шутливо называет жанр, в котором он выполнил свой русский пин-ап календарь на 2019 год. Оголенные красавицы на фоне родных мотивов помогут не запутаться в датах и поднимут настроение.

-Я представил Россию, в которой не будет агрессии, нетерпимости к каким-то "другим" людям, где главными ценностями будут любовь, взаимоуважение, понимание и свобода, - говорит художник. - Все говорят, что у России свой путь. Я представил его таким. Почему бы и нет? Плюс ко всему, я добавил немного эротики.

Андрей Тарусов

Андрей Тарусов

Вот соблазнительная светловолосая красотка-май получает посылку от «Почты России» квадрокоптером, высунувшись из окна в старинных изразцах. Или горячая девушка-июнь пьет чай из самовара, пока заряжается ноутбук, а за ее спиной над Москвой-Сити пролетает дирижабль.

askandyaskandy
НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2019!
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Некоторые обложки Андрей уже выложил в свой Instagram, где они стремительно набирают «лайки».

Ранее мы уже публиковали работы мастера, приуроченные к Чемпионату мира по Футболу-2018. Соблазнительные футболистки уже покорили сердца многих фанатов. Год подходит к концу, а значит совсем скоро придет пора менять календари. Андрей Тарусов обещает подоспеть как раз к январю

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