Вичугский серийный педофил получил 15 с половиной лет строгого режима

Суд огласил приговор 39-летнему извращенцу из Вичуги, который насиловал детей у себя дома. Человек, которого язык не поворачивается назвать мужчиной, да и человеком-то с натяжкой, несколько лет совершал преступления против половой неприкосновенности малолетних. Весь ужас происходил с июня 2016 по январь 2018 года.

Ранее он был уже судим за связь с детьми. Преступник приводил жертв к себе домой, где пользовался их беспомощностью.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области