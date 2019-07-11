2019-07-11T17:46:22+03:00
Иваново

Вичугский серийный педофил получил 15 с половиной лет строгого режима

Жертвами 39-летнего мужчины стало сразу несколько детей
Роман РЫЖИКОВ
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Преступник приводил жертв к себе домой, где пользовался их беспомощностьюПреступник приводил жертв к себе домой, где пользовался их беспомощностьюФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Суд огласил приговор 39-летнему извращенцу из Вичуги, который насиловал детей у себя дома. Человек, которого язык не поворачивается назвать мужчиной, да и человеком-то с натяжкой, несколько лет совершал преступления против половой неприкосновенности малолетних. Весь ужас происходил с июня 2016 по январь 2018 года.

Ранее он был уже судим за связь с детьми. Преступник приводил жертв к себе домой, где пользовался их беспомощностью.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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