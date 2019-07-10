За 30 лет ни разу не ремонтировали: почему Добрынинский мост довели до такого состояния?

Добрынинский путепровод эксплуатируется уже более 30 лет. За это время его ни разу не ремонтировали.

В 2012 году было проведено первое обследование моста, и уже тогда стало ясно: он в крайне неудовлетворительном состоянии.

В феврале-марте 2019 года специалисты снова взялись за путепровод и организовали штатную проверку. Опасения подтвердились: состояние сооружения охарактеризовали уже как предаварийное.

Власти дождались критического положения дел. 3 июля 2019 разрушились металлические конструкции деформационного шва на одной из опор эстакадной части путепровода со стороны улицы Добрынина, и случилась просадка асфальтового покрытия.

В этот же день мэр Владимир Волков организовал экстренное собрание прямо на путепроводе, а с 23 часов 3 июля ввели временное ограничение движение машин и общественного транспорта. Оно продлится до окончания аварийно-восстановительных работ.

4 июля были скорректированы схемы движения автобусов и маршруток.

Чтобы определить масштаб работ на путепроводе, приехали специалисты из Москвы.

– Ремонт моста планировался заранее. В 2015 году уже был разработан проект сметной документации. Для восстановления путепровода потребуется 1 миллиард рублей, – сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

Планировался, но не случился. Хорошо, что обошлось без жертв.