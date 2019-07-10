2019-07-10T14:54:56+03:00
Общество

За 30 лет ни разу не ремонтировали: почему Добрынинский мост довели до такого состояния?

В 2012 году путепровод уже был в неудовлетворительном состоянии, а в начале 2019 его и вовсе признали аварийным
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Власти долго тянули и дождались критического положения делВласти долго тянули и дождались критического положения делФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Добрынинский путепровод эксплуатируется уже более 30 лет. За это время его ни разу не ремонтировали.

В 2012 году было проведено первое обследование моста, и уже тогда стало ясно: он в крайне неудовлетворительном состоянии.

В феврале-марте 2019 года специалисты снова взялись за путепровод и организовали штатную проверку. Опасения подтвердились: состояние сооружения охарактеризовали уже как предаварийное.

Власти дождались критического положения дел. 3 июля 2019 разрушились металлические конструкции деформационного шва на одной из опор эстакадной части путепровода со стороны улицы Добрынина, и случилась просадка асфальтового покрытия.

В этот же день мэр Владимир Волков организовал экстренное собрание прямо на путепроводе, а с 23 часов 3 июля ввели временное ограничение движение машин и общественного транспорта. Оно продлится до окончания аварийно-восстановительных работ.

4 июля были скорректированы схемы движения автобусов и маршруток.

Чтобы определить масштаб работ на путепроводе, приехали специалисты из Москвы.

– Ремонт моста планировался заранее. В 2015 году уже был разработан проект сметной документации. Для восстановления путепровода потребуется 1 миллиард рублей, – сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

Планировался, но не случился. Хорошо, что обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В городе надо драться и за детей бояться, поэтому мы уехали
Так объясняют свои решения молодые энтузиасты, построившие поселок Программистов в Вятской лесной глубинке. Об этом «КП» писала полтора года назад. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы недавно опять побывали в поселке этом
Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить
Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы
Новости 24
Режим Кибец: в мэрии Ярославля запретили «Ночь музеев»
Над Усадьбой Сорокина в Ярославле может нависнуть огромная многоэтажка
В Ярославле продолжается капитальный ремонт домов
Из-за долгов Ярославна лишилась своего авто прямо день рождения
На территории Ярославской области появится огромное поле для гольфа
В Ярославле задержали пьяного водителя, уже лишенного прав за пьяную езду
Суд оправдал бывшего директора школы-интерната Ларису Шельбах
В Ярославле после нескольких ливней затопило Республиканский проезд
В Ярославской области в сарае нашли тело 11-летней девочки
Ярославского предпринимателя подозревают в невыплате зарплат работникам
В Ярославской области осудят женщину, чей сын выпал из окна третьего этажа
Ярославские выпускники превзошли одиннадцатиклассников прошлых лет
Нападающий «Эдмонтона» Тай Рэтти усилит ярославский «Локомотив»