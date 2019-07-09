2019-07-09T22:24:41+03:00
Фотоконкурсы

Самым любящим и верным – отдых на двоих. Фотоконкурс от КП-Ярославль

Присылайте свои фотографии и выигрывайте романтический ужин с ночевкой
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Участвуйте в нашем фотоконкурсе и выигрывайте романтические ужин и ночьУчаствуйте в нашем фотоконкурсе и выигрывайте романтические ужин и ночьФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Кто сказал, что день любви и верности – только раз в году? Мы объявляем конкурс на самую любящую, яркую и красивую пару!

Говорят, что любые отношения – это всегда серьезная работа. А после любой работы надо как следует отдохнуть! Поэтому паре, которая наберет больше всех «лайков», мы подарим отдых на двоих с романтическим ужином в туристическом комплексе «Ярославна».

Присылайте нам ваши совместные фотографии на почту kp_yaroslavl@mail.ru с темой ФОТОКОНКУРС или загружайте по форме ниже! И помните, накручивать голоса – очень плохо, тем более, мы это видим и дисквалифицируем чересчур азартных участников.

Итоги подведем 31 июля в 12:00!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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