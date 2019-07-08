Загородный отель «Ярославна»: летний корпоратив

Лето – лучшее время для совместного отдыха с коллегами на свежем воздухе. Ласковое солнце, цветущая природа, прогулки по озеру Неро и активный отдых позволят лучше узнать друг друга, сплотить коллектив!

Гостинично-ресторанный комплекс «Ярославна» проводит корпоративы любого формата - от торжественных банкетов до массовых мероприятий , в которых могут участвовать до 1000 человек. Возможен формат уличных гуляний с барбекю, тимбилдинг, квесты.

Любители активного отдыха точно не заскучают

Обязательно обратите внимание на то, что на просторной территории комфортабельного отеля находится Дом-музей крестьянского быта. Помимо участия в экскурсии, знакомящей с русскими традициями, там можно пройти мастер-класс по созданию кукол-оберегов. Посещение Дома-музея входит в стоимость проживания.

Гости «Ярославны» размещаются в рубленных коттеджах различных категорий на берегу легендарного озера Неро, неподалеку от Ростова Великого.

Для проведения тимбилдингов, конференций, семинаров и многого другого предназначен банкетный зал «Ярославна», вмещающий в себя до 300 человек.

В ресторане «Трактир» могут разместиться до 70 человек.

Рубленная беседка отлично подходит для формата уличных гуляний и тоже вмещает в себя до 70 человек.

Аутентичная беседка вмещает до 70 человек

Любителей рыбалки ждут зарыбленные пруды и легендарное озеро Неро. А ценителей бани - банный комплекс с легендарной баней по-черному.

С полным перечнем услуг «Ярославны» и специальными предложениями для корпоративных групп можно познакомиться на сайте загородного отеля https://www.yaroslavna-nero.ru/

Добраться до «Ярославны» – проще простого: отель расположен вдоль федеральной трассы М-8 «Холмогоры» (Москва – Архангельск). Дорога и отдых будут комфортными!