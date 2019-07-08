Арбитражные корпоративные споры: статистика, особенности, изменения

Несмотря на то, что судебная система в РФ порой переполнена различными видами дел, категория арбитражных корпоративных споров одна из самых нераспространенных. Выделенные АПК РФ, в отдельную категорию, корпоративные споры в арбитражном суде, требуют своевременного и грамотного рассмотрения, необходимого, прежде всего, для функционирования коммерческой деятельности.

Немного статистики

На удивление, доля корпоративных конфликтов сегодня (согласно официальной информации) не превышает даже 1% от всех, рассматриваемых арбитражами дел на основании искового заявления, а их четверть приходится на столичный регион. Здесь задействовано сразу 2 органа: • Арбитражный суд г. Москва (АСГМ); • Арбитражный суд МО (АСМО). Да и по общей статистике 2 спора из 10 приходятся именно на Московскую область. Но несмотря на то, что большая часть дел, подпадающих под категорию "корпоративных" материальной оценке не подлежит (оспаривание решений контролирующих органов, сделок и т.п.) дела, рассматриваемые АСГМ и АСМО, отличаются и внушительной ценой иска. Но какие бы цифры не показывала статистика, определенная практика по рассмотрению корпоративных споров в арбитражном суде уже сложилась, и способствует тем законодательным коррективам, которые вносятся в АПК РФ и прочими нормативными актами.

Что есть корпоративный спор

Легальное определение данной категории дел появилось совсем недавно. С 1 сентября 2016 года ст. 225.1 АПК РФ начала действовать в новой редакции, определив, что корпоративными признаются споры, связанные с созданием юридического лица, управлением им, прекращением его деятельности. Такие дела отнесены к компетенции Арбитражных Судов. Однако с сентября 2019 г. некоторые корпоративные споры могут быть рассмотрены в третейском суде при условии заключения соответствующего соглашения. А также появятся апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, вступят в силу прочие изменения, так или иначе затрагивающие данный процесс.

Особенности корпоративных конфликтов

Для непрофессионалов довольно сложно отличать арбитражный корпоративный спор от иных видов судебных разбирательств. Поэтому следует выделить их отличительные черты: 1) Подсудность. Поскольку корпоративные споры рассматривают арбитражи, то обращение в иной орган приводит либо к отказу в рассмотрении дела, либо говорит о том, что перед нами спор другого вида; 2) Категория спора. Арбитражные корпоративные конфликты затрагивают исключительно организации (юридических лиц), а точнее их создание, управление, изменения участников юридического лица, их долей в Уставном Капитале, самого Устава, обращение Ценных Бумаг, а также вопросы распределения прибыли т.д.; 3) Под юридическими лицами, которые могут стать участниками корпоративного конфликта в Арбитражном суде подразумеваются не только коммерческие предприятия и их союзы, но и некоммерческие организации, и ИП; 4) Непосредственные участники корпоративного конфликта – это представители одной и той же организации, либо представители разных юридических лиц, если речь идет о рейдерском захвате, владельцах Ценных Бумаг; 5) Предмет спора бывает разный, но чаще всего – это актив нематериального характера.

Арбитрабелен ли спор

Предмет корпоративного спора напрямую связан с таким термином, как арбитрабельность т.е. передача их на рассмотрение арбитражным судам в силу закона, а также установление в силу этого дополнительных гарантий для участников и особых правил рассмотрения. Для передачи корпоративного спора в третейский суд участники должны подписать соответствующее соглашение (по общему правилу оно должно быть подписано после 01.02.2017 г). В соответствии с положениями действующего АПК РФ все гражданско-правовые конфликты, подведомственные арбитражным судам, считаются арбитрабельными спорами, за исключением категорий дел установленных ч. 2 ст. 33 АПК РФ. Этот перечень закрытый, а значит расширению за счет добавления новых дел, не подлежит. Под арбитрабельностью понимается то свойство спора, которое позволяет ему стать предметом разбирательства в арбитражном суде. В силу специфики корпоративных отношений, многие споры возникающие в связи с ними получили дополнительные гарантии для их участников в силу особых правил их передачи в арбитраж. Неарбитрабельные споры (в силу прямого указания закона) могут передаваться в арбитраж с 1 февраля 2017 только при соблюдении определенных условий, а некоторые корпоративные споры могут быть рассмотрены при администрировании постоянно действующими арбитражными учреждениями (ПДАУ) в отсутствии дополнительных требований (безусловно арбитрабельные). Однако, ключевым отличием арбитрабельных споров от неарбитрабельных считаются условия передачи их на рассмотрение в арбитраж.

Где рассматриваются корпоративные споры

Рассмотрение корпоративных конфликтов происходит в системе АС. Общий порядок предусматривает исковое производство. Исключения из него предусмотрены для отдельных категорий дел, которые: • Передаются для разрешения в третейский суд (требуется согласие всех участников спора, выраженное в письменном виде); • Рассматриваются в порядке разбирательства из публичных правоотношений; • Разрешаются в рамках рассмотрения дела по защите прав группы объектов.

Особенности рассмотрения

Подведомственные арбитражным судам, корпоративные конфликты, сегодня – это редкость. Поскольку многие споры решаются на претензионной стадии путем подписания мирового соглашения, то в суд идут единичные дела. Поэтому выделить особенности их рассмотрения будет не так-то просто, но возможно: 1) Рассмотрение ведется по общим правилам искового судопроизводства, но с учетом специфики норм, АПК РФ (гл. 28.1.); 2) Если предмет спора – решение государственного (муниципального) органа, должностного лица, а также его действие или бездействие, то дополнительно учитывается и положения гл. 24 АПК РФ. Порядок рассмотрения корпоративных конфликтов допускает решить в рамках одного разбирательства и частные вопросы, и те, что вытекают из публичных правоотношений.

Что относится к корпоративным спорам

Примерный перечень дел по корпоративным конфликтам включает в себя следующие виды споров: • Вопросы создания, реорганизации или ликвидацией компании; • Конфликты, возникшие в связи с принадлежностью долей, акций и иных Ценных Бумаг в капитале хозяйственных обществ, паев членов кооперативов, а также установление в отношении их обременений, их реализация; • Споры по искам участников/учредителей хозяйственных обществ и товариществ в отношении возмещения убытков, причиненных компании, о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом (о применении последствий недействительности подобных сделок); • Вопросы, возникающие в связи с назначением/избранием/приостановлением/прекращением полномочий лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица и их ответственности;

• Споры, возникающие из гражданских правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц, а также споры, вытекающие из соглашений участников организации по поводу управления ей, включая конфликты, вытекающие из корпоративных договоров; • Конфликты, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев Ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные и с осуществлением иных прав и обязанностей, предусмотренных ФЗ и связанных с их размещением/обращением; • Споры, связанные с созывом Общего Собрания участников организации; • Вопросы, связанные с обжалованием решений органов управления юридического лица; • Конфликты, с участием нотариуса (действия по удостоверению сделок с долями в УК ООО).

Опыт, прежде всего

При всей своей привлекательности, корпоративные конфликты в арбитражном суде, требуют не только наличия знаний процессуальных норм, учет особенностей и правил подсудности, но и прежде всего опыта у самих судей. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что арбитры судов уже смогли "набить руку" при рассмотрении столь скудного (по сравнению с общими показателями) процента дел и равняться стоит на их решения (которые можно брать за основу даже при отсутствии прецедентного права в чистом виде). Да и качество их рассмотрения намного выше, чем в арбитражных судах в регионах, судьи которых нередко допускают ошибки или испытывают сложности при рассмотрении дел. Последнее объясняется функционированием сразу двух составов арбитров с соответствующей специализацией, что отсутствует у региональных коллег. Однако, работая в четверть больше своих коллег из регионов, арбитры столичных АС также могут допускать ошибки в силу такой загруженности и, порой , работая в «экстремальных» условиях.

Совершенствуемся

Облегчить жизнь столичным арбитрам и помочь отчасти региональным судьям помогут изменения, которые вступают в силу с сентября 2019 года. Первое, что изменится помимо передачи третейским судам части корпоративных дел из арбитража, это новые сроки рассмотрения дел: 1) 6 месяцев на рассмотрение дела в суде первой инстанции вместо привычных 3-х и 9 месяцев вместо 6-ти – для конфликтов, подпадающих под особо сложные дела; 2) 5 дней (было 3) предоставят для подачи замечаний на протокол с момента подписания документа судьей, а не со дня получения; 3) 3 месяца вместо 6 для подачи заявления о взыскании судебных расходов; 4) 12 месяцев вместо полугода для обращения с ходатайством о восстановлении пропущенного срока.

Только профессионалы

Грядущие изменения обещают затронуть и тех лиц, кто может представлять интересы сторон в рамках рассмотрения арбитражных корпоративных споров. Арбитражный процесс станет прерогативой профессионалов (дипломированных юристов, адвокатов), которые должны будут подтвердить этот факт, предоставив либо диплом о высшем юридическом образовании, либо документ, подтверждающий ученую степень в области права. Исключениями из этого правила станут патентные поверенные, арбитражные управляющие и иные лица, пока прямо указанные в ФЗ. Подобный шаг на пути к профессионализму участников арбитражного суда, по мнению специалистов только усилит адвокатскую монополию, но не сможет полностью исключить лиц без юридического образования, обладающих достаточным уровнем знаний и опытом их процесса. А вот увеличение сроков рассмотрения дел скажется негативно на участниках процесса. Поскольку с ходатайством о принятии обеспечительных мер в рамах корпоративных конфликтов почти не обращаются, а значит, дают возможность ответчику вывести имущество и прочие ценные акты до вынесения решения. Поэтому именно профессионализм представителей, как и наличие опыта у судей, должен положительно повлиять на рассмотрение дела и сохранения активов.

Особенности самоотвода

С сентября 2019 года судьи АС будут решать вопрос о собственном отводе сами, что тоже является новшеством, заслуживающим внимания. Поскольку сейчас при рассмотрении арбитражных корпоративных споров самоотводы практически отсутствуют, то в будущем это может стать как основанием для намеренного затягивания процесса, так и предпосылкой для снижения процента злоупотреблений.

Что изменится еще

Видоизменятся осенью и права участников арбитражных споров. Теперь у председательствующего судьи появится право на ограничение выступления участников при "самовольном нарушении им последовательности выступлений", а также прочих оснований (если он два и более раза не исполнит требование председательствующего, допустит грубые выражения/оскорбительные высказывания или станет призывать к осуществлению действий, преследуемых по закону). Каждое такое основание, как и ограничение можно попытаться оспорить при помощи возражений, которые, будет рассматривать опять же председательствующий судья. А значит, не ясен принцип их одобрения. Коррективы затронули и денежный порог рассматриваемых дел. По правилам упрощенного производства будут рассматривать иски, цена которых не превышает 400 000 рублей для ИП и 800 000 рублей для юридических лиц. В отношении публично-правовых дел сохраняется прежний порог в 100 000 рублей. Апелляционная жалоба, которую также можно подать после рассмотрения корпоративного спора в арбитражном суде первой инстанции, поданная в рамках арбитражного процесса, будет возвращена, если на ней нет подписи или отсутствует подтверждение полномочий. Предусмотрено единоличное рассмотрение жалобы. Юристы уверены, что подобные новшества сделают процедуру рассмотрения споров проще, а значит количество подобных дел, рассматриваемых в судах, увеличится.