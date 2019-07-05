2019-07-05T16:00:17+03:00
Кострома

В Костромской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку

Малышка провела ночь у знакомой женщины
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Малышку нашли у гаражей в Шарье. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кострома/vk.com.Малышку нашли у гаражей в Шарье. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кострома/vk.com.
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В Костромской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку. Она исчезла 3 июля в городе Шарья - пошла днем гулять на детскую площадку и не вернулась вечером домой. Мама пыталась разыскать дочку своими силами, но ничего не вышло. Поэтому 4 июля она принесла заявление о пропаже ребенка в полицию.

С этого момента началась масштабная поисковая компания. К правоохранителям присоединились волонтеры костромского поискового отряда «Лиза Алерт». В итоге ребенка нашли. К счастью, живым и здоровым.

- В 17.08 нашли девочку рядом с заброшенными гаражами. По имени и описанию была похожа на пропавшую. На место незамедлительно были вызваны полиция и родители ребенка. После подтверждения личности девочки поиск был закрыт, - рассказали волонтеры.

Со слов малышки, она ночевала у знакомой женщины - подруги ее матери. По предварительным данным следователей СУ СКР по Костромской области, эта информация правдива. Женщина говорит, что пыталась дозвониться до родителей ребенка и сообщить о том, что девочка у нее, но те не взяли трубку.

Между тем, следователи начали проверку по факту отсутствия девочки дома, на семью запрошен характеризующий материал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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