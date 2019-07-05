Ярославец пишет летопись 54 гвардейского минометного полка

- Нахожусь в Литве, недалеко от Восточной Пруссии. Погода стоит очень хорошая. Здоров, чувствую себя неплохо. Также гоняю машину. Да, Оля, посмотришь, кругом поля ржи, пшеницы. Пора убирать, а некому, народ в лесах или угнаны в Германию. Какие страшные следы оставляет война – все пожжено, разрушено, потоптано. И скоро ли конец? – такое письмо с фронта 9 августа 1944 года прислал своей семье старший сержант Николай Александрович Калинин, уроженец Ярославской области.

Родом он из Борисоглебского района. Прошел всю войну, был водителем боевой установки М-13 - знаменитой «Катюши» 54 гвардейского минометного Рославльско-Харбинского Краснознаменного ордена Александра Невского полка. Летопись этого славного подразделения теперь создает внук Николая Александровича – Андрей Васильевич Торхов.

Николай Александрович Калинин. Фото предоставлено Андреем Торховым.

- Мой дед по материнской линии родился в 1905 году, на фронт ушел 26 июня 1941 года, прошел две войны – Великую Отечественную и Советско-японскую. Дважды был ранен, награжден орденом «Отечественной войны второй степени», представлен к орденам «Красная Звезда» и «Отечественной войны первой степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», вернулся в декабре с Дальнего Востока живой. А в феврале 1946 года умер в ростовской больнице от менингита. В семье чудом сохранились порядка 30 фотографий деда и его сослуживцев. А после кончины матери, разбирая ее бумаги, я наткнулся на семь писем деда с фронта. Одно из них, датированное ноябрем 1944 года из Пруссии, особенно меня поразило, - рассказал Андрей Васильевич.

Андрей Васильевич Торхов собирает данные о полке, где служил его дед.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В этом письме Николай Калинин не просто слал приветы с полей сражения, но и делился с родными зарисовками быта, который наблюдал вокруг. Например, вот как он в послании домой в ноябре 1944 года описывал Восточную Пруссию: «А зима здесь говорят, бывает теплая, не как у нас. Деревень, как у нас здесь нет. Здесь хутора по одному дому…Дома все кирпичные, крыши красной черепицей. Лесов здесь совершенно нет. Только изредка попадаются небольшие кусты. Скотину здесь не пасут, как у нас вместе, а держат на привязи на цепях или в загонах, огороженных колючей проволокой. Есть помещичьи большие хозяйства, в которых работают бедные, которые ничего не имеют, вот они и обрабатывают землю этим богачам. А еще у этих помещиков работали наши русские, насильно угнанные в Германию».

Николай Калинин с сослужившем П.Н. Павловым. Фото предоставлено Андреем Торховым.

После этого интерес к событиям, участникам которых был предок, уже не отпускал Андрея Торхова. На сайте, посвященном 54-му полку, он нашел единомышленника из Алтайского края – Евгения Шипулина, дед которого тоже воевал в этом боевом формировании. Евгений переслал Андрею Васильевичу ссылки на оцифрованный журнал боевых действий полка, в котором описана жизнь и служба подразделения с апреля 1942 года до ноября 1945 года, а также выбранную из наградных листов и сформированную в виде базы данных информацию о награжденных военнослужащих этого полка. Андрей Васильевич задался целью собрать эти данные в единое целое, добавив фотографии, сохранившиеся письма, воспоминания бойцов, издать эту уникальную летопись, чтобы память о героических предках хранили их внуки и правнуки.

Сейчас Андрей Торхов ищет единомышленников, которые могли бы подключиться к работе. Дел впереди еще очень много – тексты, которые сейчас представлены в виде фотографий рукописных страниц журнала, нужно расшифровать, а затем вручную перенести в летопись, внести в текст в хронологическом порядке списки награжденных. Также создатели летописи ждут отклика из регионов России от потомков бойцов, которые служили в 54-м полку, их фотографии, письма, воспоминания.

Если вы хотите помочь в работе над летописью полка, пишите на электронную почту Андрея Васильевича Торхова: andtorkhov@yandex.ru или на почту «КП-Ярославль»: kp_yaroslavl@mail.ru.

КСТАТИ

О ЧЕМ ПИСАЛИ В ЖУРНАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

14 июня 1942 года

«Части 61 Армии перешли в наступление на участке 149СД. 25ГМД был дан залп по скоплению пехоты противника, готовящейся к контратаке. В результате залпа контратака противника была сорвана. При этом гитлеровцы потеряли убитыми до 300 солдат и офицеров, кроме того уничтожено 2 танка противника. 22 и 286 ГМД огня не вели продолжая вести разведку переднего края обороны противника и его группировка.

Начальник штаба полка капитан Снытин».

11 августа 1942 года

«В 5.00 противник перешел в наступление. В 9.00 286 дивизион дал залп 3-мя установками по высоте 251,0, где находилось до батальона пехоты противника. Израсходовано 45 мин. Цель залпом была накрыта. 25ГМД дал залп одной установкой – прямой наводкой по атакующему противнику, израсходовано 32 мины. В момент отражения ОП 25 дивизиона противником одна установка уйти с ОП не смогла и была взорвана и подбита одна транспортная машина. От места подрыва установки не вернулся гвардии красноармеец Попов. ВРИО начальника штаба полка гвардии капитан».

22 февраля 1943 года

«Получен приказ для артиллерийского наступления по переднему краю обороны противника.

В течение дня противник оказывал сильное сопротивление нашим наступающим частям. Несколько раз предпринимал контратаки с поддержкой до 20 - 30 танков. Наряду с этим авиация противника проявляла активность, пытаясь сдержать наши наступающие части. Наши войска прорвали сильно укрепленную линию обороны противника на участке высота с отметкой 226.6, д.д. Широковка, Дмитриевка и с боем продвинулись вперед, к исходу дня заняв вторую линию окопов».

9 мая 1945 года

«Полк находится в резерве 3-го Белорусского фронта. В виду всенародного праздника Дня Победы личный состав полка провел торжественный митинг. После обеда состоялась товарищеская встреча по футболу между 1 и 2 дивизионом».

Страница журнала боевых действий с самой памятной датой. Фото предоставлено Андреем Торховым.

НА ЗАМЕТКУ

Список военнослужащих, получивших правительственные награды во время ВОВ по спискам 54 ГМП, призванных военкоматами Ярославля и Ярославской области:

1. Афанасьев Алексей Иванович (1915 г.р.), призывной военкомат - Первомайский РВК, Ярославская обл., Первомайский р-н, призван с 06.1941;

2. Балясников Дмитрий Николаевич (1925 г.р.), призывной военкомат - Ярославский РВК, Ярославская обл., Ярославский р-н, призван с 1943;

3. Бурденков Борис Александрович (1925 г.р.), призывной военкомат - Красноперекопский РВК, г. Ярославль, Красноперекопский р-н, призван с 01.1943;

4. Гаранский Дмитрий Михайлович (1924 г.р.), призывной военкомат - Тутаевский РВК, Ярославская обл., Тутаевский р-н, без даты призыва;

5. Голубев Павел Иванович (1924 г.р.), призывной военкомат - Пошехоно-Володарский РВК, Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н, призван с 06.1943;

6. Горнихин Алексей Александрович (1924 г.р.), призывной военкомат - Некрасовский РВК, Ярославская обл., Некрасовский р-н, призван с 08.1941;

7. Дедов Александр Федорович (1917 г.р.), призывной военкомат - Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н, призван с 25.09.1941;

8. Калинин Николай Александрович (1905 г.р), призывной военкомат - Галичский РВК, Ярославская обл., Галичский р-н, призван с 25.06.1941;

9. Лескин Григорий Ананьевич (1914 г.р.), призывной военкомат - Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н, призван с 06.1941;

10. Макаров Николай Дмитриевич (1924 г.р.), призывной военкомат - Сталинский РВК, Ярославская обл., Сталинский р-н, призван с 09.09.1942;

11. Макоров Павел Васильевич (1915 г.р.), призывной военкомат - Переславский РВК, Ярославская обл., Переславский р-н, призван с 07.1941;

12. Махов Анатолий Дмитриевич (1926 г.р.), призывной военкомат - Борисоглебский РВК, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, призван с 11.1943;

13. Мимясов Борис Алексеевич (1910 г.р), призывной военкомат - Сталинский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Сталинский р-н, без даты призыва;

14. Морозов Александр Михайлович (1903 г.р.), призывной военкомат - Переславский РВК, Ярославская обл., Переславский р-н, призван с 23.08.1943;

15. Першин Иван Семенович (1911 г.р.), призывной военкомат - Резинокомбинатский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Резинокомбинатский р-н, призван с 08.07.1941;

16. Серебряков Дмитрий Васильевич (1915г.р.), призывной военкомат - Пошехоно-Володарский РВК, Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н, призван с 05.08.1941;

17. Сизов Павел Васильевич (1917 г.р.), призывной военкомат - Ярославский РВК, Ярославская обл., Ярославский р-н, призван с 07.1941;

18. Смирнов Геннадий Александрович (1925 г.р.), призывной военкомат - Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н, призван - с 11.1942;

19. Филирнов Тимофей Федорович (1909 г.р), призывной военкомат - Резинокомбинатский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Резинокомбинатский р-н, призван с 07.1941;

20. Яровицин Николай Александрович (1920 г.р.), призывной военкомат - Борисоглебский РВК, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, призван с 11.1940.

Список военнослужащих, получивших правительственные награды во время ВОВ по спискам 54 ГМП, призванных военкоматами Москвы:

1. Алдошин Николай Павлович (1921 г.р.), призывной военкомат - Пролетарский РВК, г. Москва, призван с 11.1940;

2. Базаров Николай Павлович (1910 г.р), призывной военкомат - Фрунзенский РВК, г. Москва, призван с 25.10.1941;

3. Баринов Иван Павлович (1906 г.р), призывной военкомат - Дзержинский РВК, г. Москва, призван с 13.09.1941;

4. Барышев Дмитрий Борисович (1912 г.р.), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 06.1941;

5. Белов Сергей Павлович (1924 г.р), призывной военкомат - Ленинградский РВК, Москва, призван с 08.1942;

6. Болдырев Виталий Иванович (1910 г.р.), призывной военкомат - Коминтерновский РВК, Москва, призван с 1941;

7. Большаков Павел Петрович (1905г.р.), призывной военкомат - Первомайский РВК, Москва, призван с 06.1942;

8. Борисов Петр Прохорович (1914 г.р), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 12.1941;

9. Бочкарев Иван Иванович (1904 г.р), призывной военкомат - Красно-Пресненский РВК, Москва, призван с 12.08.1942;

10. Брехов Михаил Матвеевич (1924 г.р), призывной военкомат - Москворецкий РВК, Москва, призван с 07.1942;

11. Бурчевский Аркадий Васильевич (1916 г.р), призывной военкомат - Ростокинский РВК, Москва, призван с 10.1941;

12. Бутов Александр Сергеевич (1898 г.р.), призывной военкомат - Бауманский РВК, г. Москва, призван с 07.1941;

13. Володин Дмитрий Сергеевич (1918 г.р.), призывной военкомат - Пролетарский РВК, Москва, призван с 21.09.1941;

14. Воробьев Василий Данилович (1915 г.р.), призывной военкомат - Коминтерновский РВК, Москва, призван с 06.1941;

15. Гаврилов Иван Егорович (1911 г.р), призывной военкомат - Советский РВК, Москва, призван с 06.1941;

16. Горбачев Михаил Иванович (1903 г.р.), призывной военкомат - Октябрьский РВК, Москва, призван с 06.1941;

17. Гренков Лев Николаевич (1917 г.р.), призывной военкомат - Советский РВК, Москва, призван с 08.1941;

18. Давыдов Михаил Иванович (1913 г.р.), призывной военкомат - Советский РВК, Москва, призван с 01.1942;

19. Давыдов Николай Васильевич (1909 г.р.), призывной военкомат - Бауманский РВК, г. Москва, призван с 17.10.1941;

20. Дворников Михаил Степанович (1906 г.р), призывной военкомат - Москворецкий РВК, Москва, призван с 25.09.1941;

21. Донских Иван Денисович (1922 г.р.), призывной военкомат - Ленинградский РВК, Москва, призван с 1941;

22. Дудыкин Виктор Сергеевич (1916 г.р.), призывной военкомат - Сталинский РВК, Москва, призван с 1941;

23. Дунечкин Алексей Михайлов (1905 г.р.), призывной военкомат - Дзержинский РВК, г. Москва, призван с 09.1941;

24. Жамалетдинов Абдул Колонон (1921 г.р.), призывной военкомат - Таганский РВК, Москва, призван с 08.1941;

25. Зайцев Григорий Михайлович (1911 г.р.), призывной военкомат - Москворецкий РВК, Москва, призван с 1933;

26. Захаров Павел Иванович (1925 г.р.), призывной военкомат - Москва, Верхние котлы, призван с 06.1943;

27. Зуйкин Николай Георгиевич (1912 г.р.), призывной военкомат - Киевский РВК, Москва, призван с 20.06.1941;

28. Ильин Даниил Никанорович (1914 г.р.), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 17.11.1941;

29. Ильин Николай Яковлевич (1904 г.р.), призывной военкомат - Ленинградский РВК, Москва, призван с 1941;

30. Илюшечкин Алексей Данилович (1912 г.р.), призывной военкомат - Октябрьский РВК, Москва, призван с 06.1941;

31. Карпунькин Иван Петрович (1915 г.р.), призывной военкомат - Ленинградский РВК, Москва, призван с 08.1941;

32. Карцев Иван Алексеевич (1911 г.р.), призывной военкомат - Красногвардейский РВК, Москва, призван с 06.1941;

33. Качулин Николай Алексеевич (1924 г.р.), призывной военкомат - Кировский РВК, Москва, призван с 08.1942;

34. Кистерев Иван Николаевич (1923 г.р.), призывной военкомат - Москворецкий РВК, Москва, призван с 01.1942;

35. Князькин Павел Петрович (1916 г.р.), призывной военкомат - Октябрьский РВК, Москва, призван с 10.1941;

36. Козырев Иван Иванович (1911 г.р.), призывной военкомат - Фрунзенский РВК, Москва, призван с 1933;

37. Коротков Василий Николаевич (1912 г.р.), призывной военкомат - Таганский РВК, Москва, призван с 08.1942;

38. Кочетков Алексей Васильевич (1920 г.р.), призывной военкомат - Куйбышевский РВК, Москва, призван с 10.1940;

39. Кочетов Николай Иванович (1927 г.р.), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 02.1943;

40. Лаушкин Петр Андреевич (1905 г.р.), призывной военкомат - Киевский РВК, Москва, призван с 1941;

41. Лисицын Виктор Никитович (1912 г.р.), призывной военкомат - Сокольнический РВК, г. Москва, призван с 24.10.1941;

42. Лукашин Иван Семенович (1924 г.р.), призывной военкомат - Кировский РВК, Москва, призван с 04.1942;

43. Макаров Иван Григорьевич (1915 г.р.), призывной военкомат - Фрунзенский РВК, Москва, призван - с 09.1941;

44. Маркин Андрей Романович (1917 г.р.), призывной военкомат - Бауманский РВК, г. Москва, призван - с 10.1941;

45. Минаков Петр Васильевич (1914 г.р.), призывной военкомат - Сокольнический РВК, г. Москва, призван с 06.1941;

46. Михайлов Николай Иванович (1910 г.р.), призывной военкомат - Дзержинский РВК, г. Москва, призван - с 06.1941

47. Михеев Иван Семенович (1909 г.р.), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 1941;

48. Никулина Юлия Яковлевна (1922 г.р.), призывной военкомат - Москворецкий РВК, Москва, призван с 03.1943;

49. Петров Федор Петрович (1904 г.р.), призывной военкомат - Пролетарский РВК, Москва, призван с 07.1941;

50. Пушкарев Николай Алексеевич (1910 г.р), призывной военкомат - Красно-Пресненский РВК, призван с 08.10.1941;

51. Рогов Виктор Максимович (1924 г.р.), призывной военкомат - Пролетарский РВК, Москва, призван с 03.1942;

52. Рымарчук Николай Гаврилович (1915 г.р), призывной военкомат - Кировский РВК, Москва, призван с 23.08.1944;

53. Сазонов Петр Алексеевич (1916 г.р), призывной военкомат - Молотовский РВК, Москва, призван с 29.06.1941;

54. Серов Николай Васильевич (1914 г.р.), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван - с 06.1941;

55. Сидоров Михаил Гаврилович (1909 г.р), призывной военкомат - Красно-Пресненский РВК, призван с 07.1941;

56. Силин Иван Александрович (1924 г.р), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 08.1941;

57. Симаков Алексей Яковлевич (1924 г.р), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 1942;

58. Смирнов Николай Александрович (1924 г.р.), призывной военкомат - Сокольнический РВК, г. Москва, призван с 14.05.1942;

59. Сыров Николай Васильевич (1914 г.р.), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 23.06.1941;

60. Тамарин Семен Михайлович (1912 г.р), призывной военкомат - Фрунзенский РВК, Москва, призван с 1940;

61. Танайлов Петр Павлович (1921 г.р), призывной военкомат - Красногвардейский РВК, призван с 27.09.1940;

62. Устинов Сергей Федорович (1905 г.р), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, без даты

63. Федулаев Дмитрий Петров (1904 г.р.), призывной военкомат - Таганский РВК, Москва, призван с 19.10.1941;

64. Хлопцев Борис Яковлевич (1917 г.р), призывной военкомат - Советский РВК, Москва призван с 06.1941;

65. Ходин Петр Григорьевич (1923 г.р), призывной военкомат - Сокольнический РВК, г. Москва, призван с 06.1941;

66. Царьков Евгений Александрович (1911 г.р), призывной военкомат - Сокольнический РВК, г. Москва, призван с 06.1941;

67. Цветков Петр Матвеевич (1910 г.р), призывной военкомат - Ленинский РВК, Москва, призван с 1941;

68. Чибисков Трифон Васильевич (1912 г.р), призывной военкомат - Пролетарский РВК, Москва, призван с 06.08.1941;

69. Чулков Михаил Петрович (1909 г.р), призывной военкомат - Железнодорожный РВК, призван с 23.06.1941;

70. Шепатов Василий Карпович (1908 г.р), призывной военкомат - Октябрьский РВК, Москва, призван с 06.1941;

71. Якимочев Лаврентий Семенович (1912 г.р.), призывной военкомат - Киевский РВК, Москва, призван с 09.1941.

Мы будем постепенно пополнять списки военнослужащих в этой статье.