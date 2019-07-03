2019-07-03T18:12:41+03:00
Кострома

В Костромской области нашли раковины огромных древних моллюсков

Возраст находки – около 80 миллионов лет до нашей эры
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костромской области нашли раковины огромных древних моллюсков. Фото: Костромское областное отделение РГО.В Костромской области нашли раковины огромных древних моллюсков. Фото: Костромское областное отделение РГО.
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В Костромской области нашли раковины огромных древних моллюсков. По оценкам ученых, возраст находки – около 80 миллионов лет до нашей эры. Они относятся к морской фауне периода мелового периода мезозойской эры, когда на Земле еще жили динозавры, появились первые пчелы и бабочки. Находку в Судиславском районе обнаружила группа научных сотрудников отдела природы Костромского музея-заповедника и членов Костромского областного отделения Русского географического общества.

Специалисты говорят, что такие окаменелости не свойственны для территории Костромской области.

- Этот участок в меловой период характеризовалась континентальными, то есть не морскими, условиями. Последующие геохронологические этапы, сопровождающиеся глобальными оледенениями, свели к минимуму и без того не столь мощные отложения мелового периода. По этой причине коренные меловые слои на территории Костромского региона крайне скудны, маломощны, редко выходят на поверхность и практически не содержат ископаемых организмов, - рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела природы Костромского музея-заповедника, член РГО Анатолий Анциферов.

После изучения интересные находки выставят в музее для всеобщего обозрения. Фото: Костромское областное отделение РГО.

После изучения интересные находки выставят в музее для всеобщего обозрения. Фото: Костромское областное отделение РГО.

Ученые предполагают, что находки попали в Костромскую область из соседней - Ярославской в период таяния последнего глобального ледника около 30–100 тысяч лет до нашей эры.

- Среди находок ископаемой фауны особый интерес представляют хорошо сохранившиеся раковины головоногих моллюсков – аммонитов рода Polyptychites. Встречаются также разнообразные двустворчатые моллюски, брахиоподы, белемниты и даже кости морских позвоночных, - отметил Анатолий Анциферов.

После досконального анализа уникальные находки хотят выставить на всеобщее обозрение в местном музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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